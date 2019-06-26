Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает, как виртуальная реальность помогает отработать навыки или поведение в критической ситуации.

Интересно, что индустрия виртуальной и дополненной реальности довольно часто воспринимается как развлекательный и игровой формат. Однако VR-проекты позволяют эффективно моделировать внештатные ситуации и отрабатывать стратегию поведения во время различных ЧП.

В России такую идею решили реализовать Алексей Довжиков и Семен Луканов и открыли стартап iVariant. Компания запустила на рынок обучающие виртуальные туры для инженеров по удаленным строящимся производственным объектам. Такие тренинги помогают заранее проработать различные ситуации, запомнить правила поведения при ЧП и подготовить сотрудника к работе в реальных условиях.

Позже решили добавить еще одно направление виртуальной реальности — это сотрудничество с музеями. В 2018 году iVariant завершили работу по воссозданию VR-экспоната для Музея Мирового океана. Кроме того, не так давно компания анонсировала запуск платформы Varwin, которая позволяет создать свой VR-проект и без навыков программирования.

Финансовые результаты

В феврале 2019 года iVariant привлекли $1 млн от частного венчурного фонда Context Foundation. Компания успела выиграть несколько тендеров, получить в заказчики крупных клиентов и выйти на самоокупаемость.

По прогнозам аналитиков, мировой рынок VR/AR в ближайшие несколько лет покажет стремительный рост и к 2021 году достигнет капитализации в $108 млрд. Поэтому на сегодняшний день это один из самых перспективных и быстроразвивающихся сегментов для инвестиций.