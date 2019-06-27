У мэрии не все квасно

Первая попытка мэрии Уфы распределить на электронных торгах 181 место под палатки для продажи кваса и мороженого потерпела фиаско. Итогами торгов остались недовольны в компании «Империал», которая победила примерно в пятой части лотов. Победа досталась «Империалу» большой ценой — стоимость «входного билета» в ее лотах подорожала в десятки раз, и в итоге она должна перечислить в бюджет 33,8 млн руб. Теперь участник пытается аннулировать торги через региональное управление ФАС, ссылаясь на то, что бум вокруг торгов привел к ограничению конкуренции. В оценке перспектив этой жалобы юристы разошлись.

Региональное управление ФАС приостановило проведение 11 электронных аукционов муниципального учреждения «Городская реклама» на право размещения в Уфе сезонных палаток для продажи кваса и мороженого. С жалобой в УФАС на действия организатора торгов обратились уфимская компания «Империал» и некий индивидуальный предприниматель, данные о котором в управлении не раскрывают.

«Городская реклама» в этом году впервые выставила на электронные аукционы 181 торговую точку площадью каждая 4 кв. м под 69 палаток с мороженым и 112 палаток с квасом. Места предоставляются на пять сезонов в период с мая по октябрь. В предыдущие годы предприниматели получали места под сезонную торговлю на конкурсах путем включения в схему размещения летних торговых объектов. По их данным, в среднем одно место стоило 15 тыс. руб. На электронном аукционе начальная цена «входного билета» варьировалась от 52 до 105 тыс. руб. в зависимости от близости участка к центру города и местам массового скопления людей. Победителем признавался участник, предложивший максимальную цену.

Как следует из информации мэрии, торги состоялись по большей части лотов — 128. Победителем примерно пятой части (36 лотов) была признана компания «Империал». При этом стоимость некоторых лотов, на которые заявлялся «Империал», взлетела в десятки раз. Например, за право размещения палаток с мороженым и квасом на площади Юлаева цена выросла с 62,5 тыс. до 2,2 млн и 2,27 млн руб., на площади Ленина — до 2,37 млн руб. В общей сложности «Империалу» пришлось бы заплатить за 36 лотов 33,8 млн руб.

Второй по объему пакет мест сформировал казанский предприниматель Айнур Валишин. За размещение 20 палаток он должен заплатить 12,2 млн руб. Его лоты на торгах подорожали до 1,53 млн руб. (за место возле универмага «Уфа»).

Еще в четырех лотах победила уфимская компания «Русгрупп» имам-хатыба Ильгиза Файрузова. Он должен перечислить в бюджет 2,32 млн руб. В других — ИП Ангелина Федорова, Азат Гильманов, Александр Хазипов, Ольга Шангареева, Ирина Попкова и Ирина Ибрагимова.

Жалобы «Империала» и ИП в УФАС похожи по содержанию. Заявители указывают, что так как на торгах был бум, и поступило очень много заявок (по подсчетам „Ъ“ — 16), аукционы, которые должны были проходить один из другим, затянулись и в итоге шли одновременно. Между тем, у каждого участника была только одна цифровая подпись, и он мог использовать ее только на одном компьютере. В результате участвовать сразу в нескольких торгах претенденты не смогли, что, по мнению заявителей, ограничило конкуренцию.

Кроме того, в жалобах оспаривается законность включения в цену лота платы за размещение палаток в мае-июне текущего года. Фактически договор начнет действовать в лучшем случае с конца июня, следует из жалоб.

Заявители просят признать итоги аукционов недействительными. Для комментариев они вчера были недоступны.

Связаться с директором МКУ «Городская реклама» Алмасом Фагамовым, назначенным в начале недели, вчера не удалось: в приемной сообщили, что он находится на выезде.

Компания «Империал» образована в марте текущего года. Примечательно, что ее директор Руслан Рахматуллин, по информации «Спарк-Интерфакс», ранее управлял обществом «Уфа-инвест», учредителем которого был Алмас Фагамов. В настоящее время господин Рахматуллин управляет обществом «Империя», которое раньше также принадлежало Алмасу Фагамову. Господин Фагамов вышел из участия в этих компаниях осенью 2018 года.

Повышать цену на торгах начал «Империал», сообщил „Ъ“ один из участников аукционов Ильгиз Файрузов. «В итоге цены стали нереальными, заоблачными. Даже если работать весь сезон, отбить эти расходы невозможно,— отметил он.— Итоги торгов никого не устраивают. Так что мы поддерживаем обращение в УФАС».

Пока готовится разбирательство в УФАС, продавцы кваса и мороженого в Уфе развернули палатки нелегально. В ближайшее время они будут снесены сотрудниками Центра общественной безопасности, заявили в мэрии.

По мнению старшего партнера юридической компании Intellect Романа Речкина, у жалоб есть перспективы, «если антимонопольный орган установит, что временной сдвиг и «наложение» лотов действительно затруднили участие в торгах и ограничили число участников». Если торги отменят, продолжает эксперт, период аренды сократится и бюджет города потеряет доходы. Если же УФАС займет сторону организатора торгов, «Империалу», отказавшемуся подписать договор на предложенных им же условиях, может грозить включение в реестр недобросовестных поставщиков.

В то же время управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов полагает, что «наслаивание» торгов при наличии законных ограничений по использованию электронных подписей вряд ли будет принято УФАС как аргумент для аннулирования торгов. «Другое дело — аргумент о том, что контракт предусматривает начало договорных отношений позже даты фактического заключения договора. Он выглядит более весомым»,— отметил господин Пахомов.

«Поведение компании-заявителя можно было бы объяснить тем, что она раздосадована слишком высокой ценой лотов,— отмечает управляющий партнер судебного агентства „Барристер“ Айдар Муллануров.— Но так как она шла на это осознанно, то скорее всего, через отмену торгов теперь рассчитывает взять больше лотов и добиться для себя максимально комфортных условий работы».

Дарья Кучеренко, Майя Иванова