Осужденные в Петербурге «теневые» банкиры возместят ущерб в размере 22 млн рублей

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в отношении двух граждан, подозреваемых в обналичивании денежных средств. Общий размер легализованных средств, полученных ими в результате финансовых махинаций, составил более 22 млн рублей, сообщает официальный сайт городской прокуратуры.

Прокурор просил суд взыскать с ответчиков данную сумму в доход государства. Суд эти требования удовлетворил. Ответчики с решением суда оказались не согласны и обратились с апелляционной жалобой в Санкт-Петербургский городской суд, который оставил решение нижестоящей инстанции в силе, признав исковые требования правомерными.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге задержаны «теневые» банкиры, подозреваемые в обналичивании 129,5 млн руб.