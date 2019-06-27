Полицейские проследовали за задержанным

Горсуд Бердска (Новосибирская область) вынес приговор трем бывшим полицейским городского УМВД. В особо крупном мошенничестве обвинялись экс-начальник следственного отдела Алексей Зорин и два бывших опер­уполномоченных антинаркотического отдела Богдан Кравчук и Иван Мощенко. Они выкупили дешево у задержанного наркодилера Mitsubishi, заявив, что его машина все равно будет конфискована, а затем продали машину по рыночной цене. Сделка принесла им свыше 570 тыс. руб. Экс-полицейские признали вину и просили суд не лишать их свободы, но тот поступил иначе, назначив реальные сроки наказания.

В суде Бердска завершился судебный процесс над тремя бывшими сотрудниками городского УМВД. Об этом “Ъ” сообщил помощник прокурора города Вячеслав Филиппенко.

События, которые изложены в деле, произошли в начале 2019 года. В Бердске по подозрению в распространении наркотиков был задержан местный житель. По материалам дела, начальник следственного отдела полиции Алексей Зорин и два сотрудника антинаркотического отдела Богдан Кравчук и Иван Мощенко убедили наркодилера продать за 400 тыс. руб. кроссовер Mitsubishi Outlander, сказав ему, что иномарка все равно будет обращена в доход государства. Машина была оформлена на подставное лицо. В последующем кроссовер приобрел перекупщик, предложивший за него 970 тыс. руб. Оговоренная сумма — 400 тыс. руб. — была передана знакомой драгдилера. «Комиссионные» в размере 570 тыс. руб., по версии следствия, полицейские поделили. Значительная часть суммы досталась старшему по должности — начальнику следственного отдела Зорину.

О сделке стало известно сотрудникам новосибирского УФСБ, которые задержали полицейских. В отношении Алексея Зорина, Богдана Кравчука и Ивана Мощенко завели дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из органов они были уволены по компрометирующим основаниям («за совершение проступка, порочащего часть сотрудника»), сообщили в новосибирском управлении Следственного комитета.

Бывшие правоохранители полностью признали вину. Ознакомившись с материалами дела, они просили рассмотреть его в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Весь судебный процесс уложился в пару заседаний. В последнем слове экс-полицейские просили не лишать их свободы и ограничиться условным сроком. Суд посчитал, что исправление обвиняемых возможно только в местах лишения свободы. В итоге Алексею Зорину и Ивану Мощенко назначили по два года заключения. Богдану Кравчуку присудили год и десять месяцев. Все трое будут отбывать наказание в колонии общего режима. После оглашения приговора экс-полицейских взяли под стражу. Адвокаты заявили, что будут добиваться смягчения наказания для своих клиентов. Квалификацию обвинения обжаловать нельзя, поскольку дело слушалось по упрощенной процедуре.

Константин Воронов