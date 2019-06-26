Ростовское отделение Сбербанка возглавил Руслан Салимов

Руслан Салимов назначен управляющим Ростовским отделением Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сказано в сообщении, господин Салимов работает в Сбербанке с 2012 года — тогда он был назначен региональным менеджером отдела продаж корпоративным клиентам Уральского банка. В 2017 году назначен заместителем управляющего Ростовским отделением — руководителем блока «Корпоративный бизнес». С апреля 2019 года исполнял обязанности управляющего Ростовским отделением.

Руслан Салимов окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «финансы и кредит». Женат, воспитывает двоих сыновей. Мастер спорта по дзюдо, увлекается кроссфитом.

Кристина Федичкина