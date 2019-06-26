Ульяновская гордума запретила видеосъемку на своих заседаниях

В среду депутаты Ульяновской городской думы голосами «Единой России» проголосовали за внесение изменений в регламент, среди них - запрет на видеосъемку на заседаниях городского парламента.

«Осуществление кино-, видеосъемки на заседании городской думы допускается с согласия депутатов, выраженного путем голосования большинством голосов от присутствующих», - говорится в поправке. В первоначальном проекте изменений предполагалось, что запрет будет распространяться на всех присутствующих на заседании, однако после возмущения поправкой представителей общественности и ряда депутатов в окончательном варианте было указано, что на аккредитованных представителей СМИ запрет видеосъемки не распространяется.

В то же время по предложению двух депутатов в окончательный вариант внесено и дополнение об осуществлении прямой трансляции заседаний гордумы на ее официальном сайте.

Депутат Антон Антипов («Единая Россия») предлагал расширить поправки, введя условие видеотрансляции заседаний рабочих групп и комитетов «в целях обеспечения открытости работы гордумы», однако его предложение нашло поддержку только у двух депутатов и даже не было вынесено на голосование, как и предложение голосовать за поправки поименно.

За внесение изменений в регламент проголосовало 16 депутатов из 21 присутствующего, один (КПРФ) был против. Антон Антипов, сославшись на то, что «в нарушение регламента» его предложение не было поставлено на голосование, голосовать отказался. Также не приняли участия в голосовании еще трое депутатов.

Господин Антипов заявил, что, несмотря на запрет, он продолжит видеосъемку заседаний, даже если большинство депутатов будет против. Санкций за нарушение, по его словам, «все равно никаких нет», а если попытаются наказать, то он намерен сообщить об этом в региональный политсовет партии.

Подобный запрет на видеосъемку уже вводился представительными органами ряда городов России, в некоторых их них суд такие запреты отменял, в некоторых его опротестовывала прокуратура.

Сергей Титов, Ульяновск