Locals only Четыре магазина, где можно найти все для дома от российских производителей

Керамику ручной работы, минималистичный текстиль, экодекор, которые с таким трепетом опытные туристы раньше привозили из заграничных поездок, теперь создают местные производители. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, где искать оригинальные интерьерные подарки друзьям и полезные в быту вещи для себя от локальных брендов.



Керамика, деревянная посуда и льняной текстиль в магазине Sochi_store (Сочи) Основательницы Катерина и Дарья переехали в Сочи из Москвы и открыли магазин локальных брендов для дома в самом центре города. Среди местных жителей они произвели настоящий фурор: на побережье очень не хватало уютного, небольшого пространства с красивой подборкой вещей в европейском стиле. Девушки поддерживают идею осознанного потребления, поэтому у них можно найти корзины из джута (eco.korzina), кухонный текстиль из натуральных материалов с ручной вышивкой («Легкость бытия»), керамику ручной работы(Tetriflat) и разделочные доски из дуба (Cricketshome). Точно стоит обратить внимание и на необычные макраме-панно (irenelovestextile), которые добавят изюминки в интерьер в бохо-стиле. Совсем как у героинь сериала «Большая маленькая ложь». Себе: набор фактурных тарелок из керамики (Tetriflat) цена и деревянные пиалы (HOLT)

В подарок: Декоративная подушка с надписью «Легкость бытия»

Минималистичное постельное белье и шторы в онлайн-магазине Home story (Челябинск) Евгений Гришко основал марку, о которой, по его словам, мечтал сам. Ему не хватало качественного и красивого текстиля для дома по доступным ценам. Теперь такое минималистичное постельное белье в пастельных оттенках из натурального хлопка производит его компания. Помимо базового постельного текстиля стоит обратить внимание на блэкаут-шторы в теплых оттенках и пижамные костюмы из натурального хлопка. Компания находится в Челябинске, по России посылка идет в течение нескольких дней. Приятный бонус — красивая упаковка с черными атласными лентами, в которой доставляют все изделия бренда. Себе: Бежево-серый комплект постельного белья и сатина

В подарок: маска для сна

Сайт: thehomestory.ru

Керамика ручной работы, пижамы и авторский декор для дома в онлайн-магазине maisonette (Москва) Здесь можно найти посуду, одежду для дома, косметику, декор, текстиль и игрушки для детей. Из интересного — хлопковые пижамы и сарафаны в ретростиле The Sense и льняные комплекты с брюками и шортами Soulinen — в таких будет комфортно и за пределами собственной гостиной. Для тех, кто любит необычную посуду, в maisonette есть: кружки ручной работы «с пуговицами» (KSceramics) и эффектом мрамора (Redneck Ware), чайные и кофейные пары из бисквитного фарфора (Evgeniya Krukova), керамика необычной формы (Nezhno Ceramics). Себе: Льняной пижамный костюм с шортами (Soulinen)

В подарок: авторские постеры (Lena Berman), декоративные подушки с минималистичными рисунками («Пodушка»), свечи в мраморных стаканах (Et Spiritus) и ароматы для дома (SPcandle)

Сайт: maisonettestore.ru