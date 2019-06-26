Виновным в гибели рыбы в реке Сейм может стать одно из 100 курских предприятий

Причина мора рыбы в реке Сейм в районе поселка Ворошнево стала нехватка кислорода из-за гибели активного ила, который очищает воду, попадающую в реку, сообщила пресс-служба администрации Курской области. Региональный департамент экологической безопасности и природопользования взял ситуацию на контроль в пятницу, 21 июня после массовых сообщений местных жителей.

По словам директора департамента Константина Полякова, активный ил погиб из-за «сброса неизвестными жидкости красно-коричного цвета с характерным запахом в очистные сооружения», принадлежащие МУП «Курскводоканал». «Ситуацию усугубила жара»,— добавили в администрации. Сейчас власти, региональное управление Росприроднадзора и прокуратура проводят проверки предприятий, которые могут быть причастны к сбросу. «К данной ветке централизованной системы водоотведения подключено порядка более 100 организаций и более 500 канализационных люков. Не исключено, что кто-то мог слить жидкость в люк. На сегодняшний день уже проверено восемь предприятий»,— уточнили в администрации.

Сейчас, по данным пресс-службы, на очистных сооружениях выращивают бактерии активного ила, который нормализует работу «Курскводоканала». Эти работы должны завершиться к 7 июля.

О том, какой ущерб курским рекам уже нанесли местные предприятия, — в материале “Ъ-Черноземье” «Рыба канула в Псел».

Александр Прытков