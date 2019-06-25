Представительница Меланьи Трамп станет пресс-секретарем Белого дома

Новым пресс-секретарем Белого дома станет представительница Меланьи Трамп. «Я рада сообщить, что Стефани Гришем будет следующим пресс-секретарем и директором по коммуникациям!» — написала первая леди у себя в Twitter.

Госпожа Трамп добавила, что работает с ней с 2015 года (со времен предвыборной кампании президента США Дональда Трампа) и «нет лучшего человека, который мог бы служить администрации и стране».

Напомним, с 2017 года пресс-секретарем Белого дома была Сара Сандерс. На этом посту она сменила Шона Спайсера, который проработал на своей должности полгода. Сам он рассказывал, что решение об уходе было принято им в интересах всей администрации президента.

В середине июня стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост. Причина ухода осталась неизвестной. Дональд Трамп заявил, что она проделала замечательную работу, и госпожа Сандерс поблагодарила его в ответ.