«Синко» подождет с клиникой

Бывшая штаб-квартира Западно-Уральского банка Сбербанка станет бизнес-центром. Ранее новый собственник здания — самарская ГК «Синко» — анонсировал открытие там лечебно-диагностического центра «Медгард-Пермь». Как рассказали „Ъ“ представители «Синко», планы не изменились — проектирование клиники началось, но процесс может продлиться до года. На это время помещения сдадут в аренду. Управляющей организацией назначена структура ГК «Перспектива». Участники рынка прогнозируют, что проект БЦ в данной локации столкнется с конкуренцией. Но проект может «выстрелить» при наличии продуманной концепции, добавляют они.

Бывший офис Сбербанка Перми на улице Монастырской, 4 начнет функционировать как деловой центр. В конце прошлого года недвижимость приобрела на торгах самарская группа компаний «Синко» Эдуарда Мнацканяна. Сумма сделки составила порядка 320 млн руб. Позднее ГК анонсировала открытие в 4этажном здании площадью около 10 тыс. кв.м лечебно-диагностического комплекса «Медгард-Пермь» с поликлиникой, КДЛ, отделением инструментальной диагностики, круглосуточным стационаром на 60–100 коек, отделением хирургии и эндохирургии, восстановительной медицины и т.д.

• АО «Самарская инновационная компания» («Синко») создано в 1991 году. Компания занимается сельским хозяйством (агропроизводственный холдинг «Зерно жизни» — растениеводство, животноводство, садоводство, элеваторное хранение, производство муки, грузоперевозки, трейд), книготорговлей и издательством (сеть книжных магазинов «Метида»), а также медицинскими услугами (сеть многопрофильных лечебно-диагностических комплексов­ ­«Медгард»).

На текущей неделе ГК «Перспектива» сообщила об открытии бизнес-центра на Монастырской, 4. Группа компаний назначена ответственной за проект. Ею разработана концепция объекта, осуществляются брокеридж и комплексное управление арендными отношениями. «Результаты первого раунда переговоров с пулом арендаторов свидетельствуют о дефиците качественных офисных площадей в Перми»,— говорилось в сообщении «Перспективы».

Владимир Онянов, бывший бенефициар ГК «Перспектива», ныне, по данным «СПАРК-Интерфакс», возглавляющий ООО «Перспектива-Сделки с недвижимостью», подтвердил, что группа занимается ­активом.

Как уточнил Господин Онянов, сейчас в управлении ГК «Перспектива» только один бизнес-центр — «Славяновский Plaza». До кризиса 2008 года «Перспектива» была заметным игроком на рынке коммерческой недвижимости в Перми, управляла рядом пермских ТЦ «Мирабелла», Wonder Hall, бизнес-центром «Покровский пассаж», но утратила над ними контроль.

Гендиректор УК «Столица-Пермь» Константин Копытов удивился тому факту, что владелец здания пригласил «Перспективу», поскольку компания в основном известна продажей коммерческой недвижимости, а не ее управлением.

Среди плюсов здания эксперт называет уникальное местоположение — самый центр, набережная Камы. «Сбербанк построил себе офис в лучшем месте. Здесь хорошая коммуникация — свое тепло и подстанция. Здание строилось по-дорогому», — отметил собеседник. Из минусов он указывает на фактическое отсутствие парковки и сложную архитектуру. По его словам, здесь нет классической планировки разделения на офисы, а подвал здания занимает огромное хранилище, которое еще необходимо для чего-нибудь придумать.

К тому же, добавляет господин Копытов, в этой локации большое количество бизнес-центров («Бажов», здание «Пермглавснаба», здание ПКТБ «Химмаш»), что предполагает жесткую конкуренцию. Участник рынка полагает, что проект может «выстрелить», если будет разработана соответствующая концепция.

Как пояснили „Ъ“ в «Синко», планы по строительству клиники остались прежними — помещения будут сдавать в аренду до открытия медицинского центра. «Проектирование клиники уже началось, но процесс, в том числе оформление необходимых разрешений-согласований, потребует некоторого времени. По нашему опыту, на это уходит до года. Чтобы здание не простаивало, сдадим его в аренду. По задумке, в будущем всю его площадь должен занять „Медгард-Пермь“»,— рассказали в пресс-службе.

В 2017 году ГК «Синко» приобрела в Пензе издательско-полиграфический комплекс. Господин Мнацканян тогда заявил о планах создать многопрофильный лечебно-диагностический комплекс «Медгард-Пенза» на базе одного из зданий. Также в компании заявляли, что планируют сохранить и развивать издательский комплекс. Клиники сети «Медгард» есть в шести городах ПФО: Самаре, Тольятти, Ульяновске, Оренбурге, Саратове и Набережных Челнах. Как указано на сайте ГК, на разной стадии проектирования и строительства клиники в Пензе, Саратове, Ульяновске и Энгельсе.

Вячеслав Суханов, Сабрина Самедова