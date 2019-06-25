РПЦ прокомментировала сравнение военных потерь ВОВ с жертвой за безбожие

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков прокомментировал слова митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее назвал потери в Великой Отечественной войне жертвой за безбожие. В РПЦ придерживаются другой точки зрения на этот вопрос, сказал он.

«Мы услышали личную оценку одного из очень важных моментов истории нашей страны. Каждый человек волен высказывать частное мнение, но в отношении такого рода моментов, конечно, важно, чтобы это мнение основывалось не только на общих соображениях, но и на конкретных фактах нашей истории»,— заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь патриарха.

Напомним, на вечере памяти, посвященном началу ВОВ, митрополит Иоанн заявил, что «несоизмеримая жертва» СССР в ходе ВОВ «была принесена за безбожие». Он также добавил, что «войну выиграли крещеные люди, те, кто призван был для того, чтобы духовно победить эту машину». В Белгородской и Старооскольской епархии “Ъ” пояснили, что ранее митрополит Иоанн высказывал такое мнение на заседаниях с участием историков и руководства области и его слова находили у них поддержку.