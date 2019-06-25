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«Газпром» ликвидирует исторический газопровод времен СССР

«Газпром трансгаз Москва» решил ликвидировать магистральный газопровод Саратов—Москва, сообщает «Интерфакс». Компания приступила к выбору разработчиков проектной документации.

Газопровод был построен в 1945-1946 годах, его протяженность составляет 319 км. Как отмечается, принято считать, что именно с момента его строительства началась история советской газовой отрасли. Однако некоторые историки считают, что это произошло раньше, с проектов освещения газом петербургских улиц.

Также компания выбирает подрядчика для ликвидации отрезка магистрального газопровода Ставрополь—Москва на второй нитке, его протяженность составляет 165 км. Запланирована частичная ликвидация первой нитки.

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