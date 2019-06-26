Из Сибири с процентами

В Омске Следственный комитет направил на рассмотрение суда уголовное дело группы теневых банкиров. За полтора года они обналичили свыше 600 млн руб., заработав на комиссионных около 30 млн руб. Главными клиентами подпольного банка являлись предприниматели из Ханты-Мансийска и городов Крайнего Севера. Никто из семи банкиров-нелегалов вину не признал.

Омское управление СКР завершило расследование дела об организации теневого банка, действовавшего в областном центре в 2015–2016 годах. Об этом “Ъ” сообщила официальный представитель управления Лариса Болдинова.

В сентябре 2016 года оперативники УФСБ по Омской области вычислили группу финансистов, которая специализировалась на незаконном обналичивании денег. Как указывается в деле, в группу входили семь участников. Ее предполагаемым организатором являлся Александр Золотарев, который официально занимался вполне легальным бизнесом — руководил компанией по проведению негосударственных экспертиз.

Нелегальная финансовая организация, установило расследование, действовала в регионе около полутора лет. Ее весьма обширная клиентская база формировалась за счет коммерсантов из Ханты-Мансийска, а также городов Крайнего Севера. По данным силовиков, теневой банк обналичил свыше 600 млн руб., удерживая комиссию — от 3% до 8% от каждой операции. Доход подпольного банка, по подсчетам правоохранителей, составил примерно 30 млн руб. При этом рядовые сотрудники теневого банка получали ежемесячный оклад в размере 70–80 тыс. руб.

Фигурантам дела предъявили обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением сверхдоходов). В последующем им дополнительно инкриминировали ст. 173.1 УК РФ о создании подставных фирм: как указывается в деле, участники группы использовали их для транзитных денежных переводов. У обвиняемых арестовали имущество и более 1,1 млн руб. наличными, которые пойдут на оплату крупных штрафов за подпольные банковские операции.

Арестовывать теневых финансистов, среди которых была одна женщина, следователи не стали и ограничились мерой пресечения в виде подписки о невыезде. Как рассказали в следственном управлении, никто из фигурантов дела вину не признал. По словам старшего помощника прокурора Омской области Дмитрия Павленко, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу. Оно будет рассмотрено Центральным райсудом Омска.

Отметим, что в этом же суде слушается дело другой подпольной банковской организации, созданной, по данным следствия, известным омским предпринимателем Станиславом Мацелевичем. Его теневой банк действовал с еще большим размахом: по данным СКР, за три года существования он совершил трансакции на общую сумму более 9,2 млрд руб., нелегальные банковские операции принесли свыше 207 млн руб. дохода. Станислав Мацелевич вину не признал.

Константин Воронов