Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о поездке в Коломну на Audi Q8.

Коломна сегодня, на новом кроссовере Audi Q8, который экстерьером своим производит заметное впечатление на соседей по движению. Автомобиль действительно и красив, и комфортен, и, скажем так, пропитан особенным спортивным духом, присущим именно Audi.

В такие поездки я советую отправляться рано утром, пока основная масса автомобилистов, как говорится, давит на массу, за счет чего полупустые еще дороги кажутся чище, а впечатления от этого светлее и ярче. Коломна — как раз тот город, где, на мой взгляд, преобладают позитивные эмоции. Москва-река сливается с Окой, древние памятники старины мирно и гармонично соседствуют со зданиями в стиле хайтек, а каждая улица имеет свой особенный колорит. Прежде чем искупаться на одном из местных пляжей (уже с утра жарило так, что хотелось в воду), я окунулся в прохладу музея «Калачная», где не только осмотрел экспонаты, но и отведал потрясающе вкусного калача с уткой — об истории этого деликатеса как-нибудь расскажу отдельно.

Коломна — один из древнейших городов Подмосковья, любимое место Дмитрия Донского, центр православной Руси. Город первым вошел в Московское княжество, а его главный символ, Кремль, остается неприступным для захватчиков с 1531 года. Отдельно от прочих достопримечательностей любителям техники я бы рекомендовал местный музей паровозов, а сластенам — музей пастилы. В общем, здесь есть что посмотреть, плюс масса кафе и ресторанчиков, где кормят замечательно, можно на пару дней поселиться в чистеньком и уютном отеле. И это совсем недорого.

Ах, да — пляжи. Все обустроено для отдыха, чистая вода, песочек. И если премиальный Q8 на фоне городских древностей смотрелся как фантастический персонаж, то речные берега коломенской поймы он штурмовал реально здорово. Короче, впечатлили — и Коломна, и автомобиль!