Беговой сезон

«Коммерсантъ Стиль» выяснил, как правильно подобрать обувь для на первый взгляд самого доступного вида спорта и что надеть на пробежку, чтобы было не только комфортно, но и модно.



Существует мнение, что бег — самый простой вид спорта. И действительно, встал на дорожку или вышел на улицу — и сразу побежал. На деле эта кажущаяся простота требует более обстоятельного подхода: от экипировки до тренировочного процесса.

Как выбрать беговые кроссовки

За последние несколько лет частота употребления слова «скорость» в описании спортивных товаров увеличилась на 160%. Добавьте к этому еще 260% роста популярности словосочетания «возврат энергии» — и получится формула современного образа жизни в мегаполисе. Между брендами, выпускающими спортивные кроссовки, постоянно идет соревнование, чьи модели быстрее, легче и надежнее. Сегодня, покупая кроссовки, недостаточно ориентироваться лишь на дизайн. Клиент может попробовать продукт «в деле»: тут же в магазине пробежаться на дорожке в понравившихся кроссовках, понять, какие ощущения возникают при беге, и выбрать обувь в соответствии со своими целями и задачами. Такую услугу предлагают, например, в беговой лаборатории adidas. Тестирование Test Your Run в течение 30–40 минут проводят инструкторы. В процессе выявляются индивидуальные особенности стопы, определяется степень пронации (естественный механизм амортизации стопы, первое прикосновение к поверхности и распределение веса).

«Мы смотрим, как ведет себя стопа при приземлении,— говорит Роман Кончаков, старший инструктор по бегу, тренер adidas Runners.— Если, к примеру, будет виден излишний наклон вовнутрь, то это можно скорректировать кроссовками с дополнительными поддерживающими элементами во внутренней части». Как проходит тестирование? Покупатель надевает обычные кроссовки без поддержек, пробегает дистанцию на дорожке, этот процесс снимает камера. Затем с помощью специального приложения инструктор отсматривает вместе с клиентом съемку покадрово. Теперь можно рекомендовать, какие кроссовки подойдут конкретно этому человеку. Такой тест позволяет предотвратить риск травматизма, подворота и перегруза стопы, сохранить тазобедренный сустав, колено и голеностоп в безопасности.

Есть мнение: Для бега в зале и на улице можно использовать одни кроссовки. На деле: Беговые кроссовки должны обладать целым рядом характеристик. Прежде всего хорошее сцепление подошвы с поверхностью. Амортизация при беге очень важна, так как позволяет снизить ударную нагрузку на суставы. Например, в кроссовках adidas за амортизацию отвечает технологичная промежуточная подошва на основе пенного материала Boost. Стоит обратить внимание и на материал верха, который должен поддерживать ногу в стабильном положении. При выборе кроссовок большое значение имеют вес человека и его цели. Модель adidas Pulseboost HD создана для коротких пробежек на 5–10 км. Благодаря низкой посадке и более плотной подошве Boost HD кроссовки обладают маневренностью при беге в городских условиях, где присутствуют резкое торможение на светофорах и быстрая смена направления на оживленных улицах. Модель adidas Pulseboost HD создана для коротких пробежек на 5–10 км. Благодаря низкой посадке и более плотной подошве Boost HD кроссовки обладают маневренностью при беге в городских условиях, где присутствуют резкое торможение на светофорах и быстрая смена направления на оживленных улицах. Модель adidas Pulseboost HD создана для коротких пробежек на 5–10 км. Благодаря низкой посадке и более плотной подошве Boost HD кроссовки обладают маневренностью при беге в городских условиях, где присутствуют резкое торможение на светофорах и быстрая смена направления на оживленных улицах. Для длительных тренировок на дистанциях более 10 км лучше предпочесть модель Solarboost, которая обладает меньшим весом, более мягкой амортизацией и достаточной поддержкой. Для длительных тренировок на дистанциях более 10 км лучше предпочесть модель Solarboost, которая обладает меньшим весом, более мягкой амортизацией и достаточной поддержкой.

Как выбрать экипировку

Еще несколько лет назад в сегменте спортивной одежды свежие тенденции появлялись один или два раза в год. Теперь же это ключевая категория в фэшн-индустрии. Только у ленивых сегодня нет линейки sport, а бренды, изначально специализировавшиеся на выпуске спортивной одежды, предлагают все более модные и яркие коллекции. Образы многих бегунов также меняются: сами спортсмены на соревнованиях все больше начинают совмещать «кэжуал» со «спортом».

На тренировку необходимо одеваться комфортно и минималистично, чтобы одежда не сковывала движений. «У спортивной экипировки есть две цели — функциональная и эстетическая,— говорит Даниил, cтарший тренер adidas.— Во-первых, она оберегает от различных травм и позволяет тренироваться с комфортом, а во-вторых, часто мы хотим пощеголять своей формой перед другими бегунами. Да и у самого настроение поднимается, когда ты выглядишь красиво и модно. Это настраивает на позитивный лад. Ведь спорт — это вид отдыха».

Оценивая погодные условия перед выходом на пробежку, необходимо в уме прибавить примерно 8 градусов к тем, что показывает термометр. Если на улице ноль, то мы представляем, будто там +8 градусов и в соответствии с этим одеваемся.

Есть мнение: Хлопковая футболка — идеальный вариант для бега. Натуральная ткань лучше синтетики. На деле: Синтетическая ткань быстрее высыхает и обладает лучшей воздухопроницаемостью. В прохладную погоду или рано утром необходимо надевать лонгслив, который можно быстро снять.

Выбор экипировки зависит не только от погодных условий, но и от направленности тренировки. Если это обычная пробежка, то форма состоит из легинсов, шорт, футболки, кофты и кроссовок с более амортизирующей поверхностью. Если же это скоростная тренировка, то предпочтительнее одеться в более обтягивающую одежду. Также уместны компрессионные гетры и кроссовки с минимальной подошвой, которые позволяют развивать скорость.

Есть мнение: Мужчине неуместно тренироваться в тайтсах или лосинах. На деле: Во-первых, тайтсы крайне удобны — достаточно один раз попробовать. Это признают многие мужчины. За счет растяжимости ткани они способны поддерживать мышцы и тонизировать их. Благодаря современным технологиям они сохраняют тепло, пропускают воздух, отводят влагу. Тайтсы не тяжелеют от пота, что выгодно отличает их от обычных тренировочных штанов. Если путь бегуна пролегает через парки, то они еще и защитят от комаров и клещей. Самый приятный для мужчин бонус: они очень легко стираются и быстро сохнут. Их всегда можно взять с собой в командировку или в отпуск.

«Когда я начинал заниматься легкой атлетикой, то не понимал, как мужчины могут носить лосины,— признается Даниил,— а потом сам стал в них бегать. Комфортно, легко. Хотя, мне кажется, молодежь до сих пор не воспринимает их как полноценную спортивную одежду. Это выбор для взрослых и уверенных в себе мужчин».

Мое сердце отдышалось немного и снова пошло

Есть мнение: Пульсометр нужен только профессиональным бегунам, бегать можно и без него. На деле: Можно бегать, конечно, и без него, но лучше с ним. Как и в любом спорте, в беге важна размеренность нагрузок. Пульсометр позволяет тренироваться в определенной безопасной для себя пульсовой зоне. Если человек только начинает бегать, то необходимо следить, чтобы пульс не превышал 145 ударов.

«При беге задействованы почти все мышцы, для их работы необходимо больше крови. Когда сердце начинает биться под 190 ударов, ты испытываешь усталость, мышцы закисляются и появляется отвращение: тебе не хочется бежать вообще,— рассказывает Роман.— Чтобы этого не происходило, нужен пульсометр. А для развития ударного объема сердца — определенный тип тренировок на определенном пульсе.

Тренировочный день

Людей, которые «не слишком» бегуны, но хотят быть причастными к городским беговым мероприятиям и здоровому образу жизни в целом, становится все больше. Достаточно посмотреть, какое количество участников зарегистрировалось в этом году на «Зеленый марафон “Бегущие сердца”». Чтобы не только сделать парочку красивых фото в Instagram, но и не навредить своему здоровью, все же необходимо соблюсти несколько правил. Одно из них — посетить хотя бы одно занятие с тренером.

Есть мнение: Для бега не нужен тренер. На деле: Спорт — это тоже профессиональный вид деятельности, и люди, которые учились на тренера, знают, как не только предотвратить травмы, но и получать удовольствие от процесса. Из-за неправильной техники и желания на первых же тренировках пробежать 10, 21 км начинаются проблемы. В беговом сообществе adidas Runners все тренировки бесплатные и проводятся с сертифицированным тренером, который дает наставления по организации тренировочного процесса, технике бега. «Нам важно, чтобы каждый человек после тренировки ушел домой счастливым»,— говорит Роман. Здесь новички узнают, что перед бегом необходимо предварительно сделать суставную разминку, динамическую растяжку и только потом уже начинать бежать.

Справочный стол

Все профессионально организованные соревнования требуют от зарегистрировавшихся участников предоставления медицинской справки. Многих это отталкивает от участия в забеге, так как предполагает лишние хлопоты. Но оценить уровень физической подготовки необходимо не только ради формальной справки. Первое, что необходимо сделать, начиная заниматься спортом, провести чек-ап, или диспансеризацию, сдать минимальные анализы: ЭКГ, анализ крови на, например, минералы и биохимию. «Мы всегда спрашиваем у пришедших на занятие: сколько раз вы проходите диспансеризацию? — делится Даниил.— Из десяти человек в лучшем случае руку поднимает один или два. Но ведь у всех есть автомобили, которые хозяева отвозят на ТО исправно раз в год. Получается, что люди заботятся о машинах гораздо больше, чем о своем здоровье».

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