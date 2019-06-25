Восемь стран НАТО нарастили в 2019 году военные расходы до 2% ВВП

С 2014 года число стран, выполняющих норматив НАТО по тратам на оборону в 2% выросло с трех до восьми, сообщил в преддверии встрече министров обороны стран альянса генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Теперь это США, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Греция, Польша и Румыния. Он также уточнил, что к 2025 году альянс рассчитывает добиться того, чтобы половина из 29 стран (30 с Северной Македонией, которую примут в НАТО в ближайшее время) добьются достижения этого показателя.

Напомним, что норма в 2% трат на оборону была долгое время установлена для стран-членов альянса, но игнорировалась большинством его членов. Ситуация стала меняться после 2014 года, и дополнительное ускорение рост трат на оборону получил после прихода в 2016 году к власти в США президента Дональда Трампа. Новый глава Белого Дома назвал НАТО «безбилетниками» и даже пригрозил, что США пересмотрит свои обязательства в рамках Североатлантического соглашения, если планка трат в 2% не будет достигнута большинством его членов.

Из презентации господина Столтенберга также следует, что наибольший за последние пять лет рост расходов на оборону наблюдался в Литве и Латвии (160% и 153% соответственно), далее следует Словакия (110%), Румыния (89%) и Венгрия (69%). Практически не изменились за этот период расходы Бельгия (+2,5%), США (+3,8%) и Хорватии (+9%). Наименьшие относительно ВВП расходы на оборону сохраняются в Бельгии и Испании (по 0,92%), Словении (1%), Чехии, Венгрии и Италии (по 1,2%).

О том, как НАТО планирует изменить военную стратегию, читайте в публикации “Ъ FM” «НАТО рассмотрело новые угрозы со стороны России».

Михаил Коростиков