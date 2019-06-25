Идем в будущее

Продвижение идеи инфолингвистики, взаимосвязи информационных технологий и языков, в гимназии №1 продолжается уже второй год. За это время директору образовательного учреждения Оксане Казанцевой удалось перестроить подход педагогов к учебному процессу, сформировать четыре проектные линии для развития и объединить ребят, учителей и родителей для изучения межпредметных связей.

Директор гимназии №1 Оксана Казанцева

В 2018/19 учебном году большое внимание уделили начальной школе, а также поиску профессиональных проб для старшеклассников. «Нам удалось внедрить в начальную школу проект по детскому программированию «Шкодим». Сначала мы ввели его как платную услугу с нашим партнером – компанией «Бизнес компетенция», а затем краевое министерство образования включило его в бесплатный проект по внеурочной деятельности. Наши дети получили отличный бонус и смогли пройти базовый курс во время внеурочной деятельности, а затем расширить свои знания уже в рамках платных услуг», – рассказала Оксана Казанцева.

Гимназия №1 стала одной из трех площадок краевого образовательного проекта «Шкодим» для ребят из Индустриального района и Кондратовской средней школы. Этот проект для гимназии стал также одной из форм продвижения своего бренда LINGVA-IT, как и краевой математический биатлон, который проводят педагоги гимназии №1 второй год подряд. В уникальных соревнованиях по решению математических задач на скорость в этом году приняли участие более ста учеников школ Пермского края. Под брендом LINGVA-IT в гимназии прошла и первая в истории интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на английском языке, собравшая 18 команд из школ Перми.

Десятиклассники естественного профиля гимназии №1 этой весной пройдут профессиональные пробы на базе «Кванториума» по профилям «IT-квантум», «Промышленный дизайн» и «Био-квантум». Такое взаимодействие выстроено впервые, но обещает стать долгим и плодотворным. А для ребят из восьмых классов профпробы состоялись в Центре повышения квалификации «Становление», где они изучали специальности оператора станков с ЧПУ, специалиста по управлению беспилотными летательными аппаратами, инженера-конструктора. Это был настоящий профессиональный квест, в результате которого ребята защитили свои проекты и получили сертификаты.

Продолжается в гимназии №1 и внутреннее развитие языковых и межпредметных связей. С этого учебного года образовательное учреждение стало участником краевого проекта «Немецкий – первый второй иностранный». И теперь с пятого класса ребята изучают немецкий язык в качестве второго обязательного языка. Постигают новые знания и педагоги гимназии: для предметников естественнонаучных дисциплин проводят обучающие занятия их коллеги – учителя иностранных языков.

В конце учебного года состоялось объединение гимназии №1 с начальной школой – детским садом №5, и в ближайшее время учебный план будет скорректирован с учетом нового дошкольного звена LINGVA-IT. При этом основные цели останутся неизменными: обучение и воспитание современных школьников, знающих иностранные языки и IT-технологии и способных познавать мир через призму инфолингвистики – науки будущего.

Сайт гимназии №1: гимназия1-пермь.рф