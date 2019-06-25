Evraz затормозил на французских рельсах

Интерес Evraz к французскому рельсовому заводу British Steel, о котором пишет FT, вряд ли завершится сделкой. Стороны так и не перешли к предметным переговорам, говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, Evraz лишь поступало предложение рассмотреть покупку актива. Аналитики, опрошенные “Ъ”, считают, что актив интересен с точки зрения расширения экспорта, но Evraz могла не устроить стоимость завода.

Сделка между Evraz Александра Абрамова и Романа Абрамовича и британской British Steel по покупке ее рельсового завода Hayange на севере Франции маловероятна, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По его словам, в адрес Evraz лишь поступало предложение рассмотреть возможность приобретения актива, не переросшее в полноценные переговоры. Об интересе Evraz к заводу написала 22 июня FT. В Evraz отказались от комментариев, администрация British Steel на запрос “Ъ” не ответила, но FT заявила, что ведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы сохранить бизнес завода.

British Steel, ранее один из крупнейших производителей стали в Великобритании, в мае объявила о банкротстве после провала переговоров с правительством о финансовой помощи. Зарубежные активы остались за периметром банкротства. Завод Hayange, выпускающий 320 тыс тонн рельсов в год, является основным поставщиком рельсов для французского национального перевозчика Societe Nationale des Chemins de fer Francais (SNCF), в марте выиграл контракт с железными дорогами Каталонии (FCG) на поставку рельсов для программы обновления путей и так далее. Тем не менее, как сообщала Le Monde в мае, менеджмент предприятия опасается закрытия производства, поскольку основным поставщиком заготовки для него является завод British Steel в британском Сканторпе, и если он закроется, металлурги останутся без сырья. Запасов, сформированных в преддверии Brexit, хватит лишь на полтора месяца. При этом предприятие работает с максимальной загрузкой и на май продало уже 280 тыс. тонн, или 87,5% годовой загрузки.

По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, SNCF активно наращивает инвестиции. В 2018 году они достигли рекордного уровня в €8,9 млрд. «SNCF фактически является крупнейшим покупателем рельсов в Европе, объем ежегодных закупок превышает 150 тыс. тонн»,— говорит эксперт. Таким образом, Evraz мог бы получить доступ к крупному рынку и усилить экспортное направление компании.

Пока практически все объемы рельсов Evraz выкупает ОАО РЖД, в 2019 году объем поставок в его адрес составит 770–780 тыс. тонн. Представитель Evraz подтвердил “Ъ”, что и на сегодня «для компании в приоритете внутренний рынок и потребности ОАО РЖД». В мае вице-президент Evraz по продажам и логистике Илья Широкоброд говорил, что объем экспорта рельсов составляет 100–120 тыс. тонн в год, но экспортный потенциал ограничен производственными возможностями. После модернизации в 2019–2021 годах рельсобалочных мощностей на «Евраз НТМК» с увеличением выпуска на 230 тыc. тонн в год компания планирует нарастить экспорт до 200 тыс. тонн и более, говорил господин Широкоброд. При этом у Evraz есть сертификат на поставку рельсов Deutsche Bahn, но «чтобы поставлять в Германию, необходима гарантия долгосрочных контрактов и дополнительные объемы», говорил в марте старший вице-президент Evraz по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов.

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов согласен, что французский актив мог бы потенциально открыть доступ на новые экспортные рынки. «Еще в 2014 году Evraz получил сертификаты, разрешающие использовать рельсы его производства для высокоскоростных магистралей и путей общего назначения в Европе»,— подчеркивает он. Андрей Лобазов из «Атона» полагает, что Evraz могла не устроить цена за актив. Кроме того, немаловажными считаются риски жесткого сценария Brexit, которые сейчас заметно выросли, добавляет он.

Евгений Зайнуллин