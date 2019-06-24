Налог на гидроциклы в Петербурге снижать не будут

Налоговая ставка за содержание водного мотоцикла в Петербурге останется прежней. Городской комитет финансов подверг критике предложение снизить ставки для их владельцев в пять раз. Инициатором проекта выступила заместитель руководителя фракции «Справедливой России» в Заксобрании Петербурга Надежда Тихонова. Она предложила внести изменения в ст.2 Закона Санкт-Петербурга от 16.10.2002 N 487-53 «О транспортном налоге», согласно которой с гидроцикла с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил взимается по 250 рублей с каждой лошадиной силы. Налоговая ставка для гидроциклов с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил составляет 500 руб.

Госпожа Тихонова предложила снизить ставки до 50 и 150 руб. соответственно. Аргументировала она это тем, что себестоимость водного мотоцикла фактически равняется размеру транспортного налога — это порядка 150 тыс. руб. в год. По мнению депутата, нецелесообразно заставлять гидроциклистов платить больше, чем обладателей мотоциклов и снегоходов — сопоставимых с аквабайками по стоимости, техническим характеристикам и сезонности. Меньше платят даже владельцы катеров, яхт и вертолетов, а сама законодательная инициатива родилась из жалоб граждан, недоумевающих, почему за гидроцикл они должны платить больше, чем за яхту. «Эта абсурдная диспропорция привела к тому, что большинство аквабайков в Петербурге используется полулегально»,— отметила Надежда Тихонова.

По ее данным, в 2017 году 34 гидроцикла из 83 зарегистрированных стояли на учете меньше месяца. В прошлом году 91 гидроцикл был зарегистрирован вновь, а потом 56 сняты с учета досрочно. «Люди регистрируют водные мотоциклы, катаются, а потом снимают их с учета»,— сообщила депутат ЗакСа, подчеркнув, что все это приводит не только к сокращению налоговых поступлений в городской бюджет, но и к росту правонарушений, которые совершают судоводители незарегистрированных средств.

Инициативу Надежды Тихоновой поддержали региональные Управления МЧС и МВД, Агентство внешнего транспорта при комитете по транспорту и ряд общественных профильных организаций. Однако, несмотря на все аргументы, проект закона получил отрицательное заключение губернатора.

«Все-таки гидроцикл больше про развлечение и роскошь, это не предмет первой необходимости»,— заявил по этому поводу заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Заксобрания Александр Тетердинко.— А значит, в нынешних экономических реалиях необходимо установить максимальную ставку налогообложения. Ошибочно думать, что вот сейчас мы снизим ставку, и все побегут регистрировать свои гидроциклы. Если люди привыкли уклоняться от налогов, если в законе есть лазейка — они и 25 тысяч не заплатят»,— резюмировал господин Тетердинко.

По данным Федеральной налоговой службы, в Петербурге в 2017 году на учете стояло 420 гидроциклов. В год они приносили в бюджет около 10 млн руб. Если снизить ставку, доходы сократятся до 2 млн руб. Члены комитета предложили обратить внимание на слишком либеральные меры административной ответственности: сейчас нарушителям грозят лишь предупреждение или штраф от 100 до 1,5 тыс. руб.

Этот вопрос бюджетно-финансовый комитет оставит на рассмотрение депутатам Законодательного собрания — вместе с предложением ужесточить административные меры за вождение незарегистрированного водного транспорта в акваториях города.

Анжела Патракова