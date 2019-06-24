На Кубани задержали члена этнической ОПГ из Ульяновска

Сотрудники УФСБ по краю в рамках спецоперация «Анаконда» задержали в Армавире активного члена этнической преступной группировки. Он разыскивался правоохранительными органами Ульяновска за совершение ряда преступлений общекриминальной направленности.

Как подтвердили в ведомстве, автомобиль подозреваемого был остановлен сотрудниками ДПС, после чего спецподразделения регионального УФСБ задержали мужчину. Армавирский районный суд заключил его под стражу на 15 суток по административной статье. Правоохранителей Ульяновска проинформировали о задержании, после отбывание наказания в Армавире, члена ОПГ передадут инициаторам розыска.

Василий Хитрых