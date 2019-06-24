Компания «БашРТС» смонтировала эстакаду и теплосети на Индустриальном шоссе в Уфе

В минувшие выходные ресурсоснабжающая организация выполнила новый этап работ в рамках реконструкции тепломагистрали №19 в Уфе. На Индустриальном шоссе возведена новая эстакада с надземными трубопроводами.

22 июня началась активная фаза работ на этом участке в районе АЗС «Лукойл». С помощью кранов и другой спецтехники теплоэнергетики установили металлическую эстакаду общим весом 30 тонн и новый трубопровод в пенополиуретановой изоляции, а изношенные инженерные сети в ближайшее время, наоборот, будут демонтированы. Для безопасности проведения работ движение автотранспорта на этом участке по согласованию с администрацией Уфы было ограничено с 6:00 22 июня до 23:00 часов 23 июня. Улицу перекрыли в выходные дни, тем самым минимизировав неудобства для горожан. Перекрыть проезжую часть предполагалось также 29 и 30 июня, но благодаря оперативной и слаженной работе теплоэнергетиков необходимость в этом отпала: они выполнили основную часть работ в первые два дня.

Напомним, реконструкцию ТМ-19, которая обеспечивает теплом жителей микрорайона Черниковка (более 900 объектов, в т.ч. жилых – 890), начали ещё в 2016 году. За три года теплоэнергетики заменили участок теплотрассы протяжённостью 2 км от Уфимской ТЭЦ-2 до проезжей части Индустриального шоссе с увеличением пропускной способности труб.

Реализация инвестиционного проекта БашРТС позволит значительно снизить уровень аварийности на головном участке теплосети, сократить теплопотери. Реконструкция повысит надёжность работы ТМ-19, увеличит её срок службы.

Напомним, ранее анонсировалось перекрытие Индустриального шоссе 29-30 июня. Однако теплоэнергетикам удалось завершить все запланированные работы, требующие закрытия движения, в более сжатые сроки, в связи с чем в указанные даты ограничения движения на Индустриальном шоссе не будет.