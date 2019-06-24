В ДТП на Юго-Западе Екатеринбурга пострадали семь человек

В ночь на 24 июня на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна (Юго-Запад) в Екатеринбурге столкнулись Ford Mondeo и Skoda Octavia. В результате аварии пострадали семь человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Автомобиль Skoda двигался по Шаумяна со стороны Белореченской в сторону Начдива Васильева. Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Ford Mondeo, который ехал по Серафимы Дерябиной. Ford выбросило на тротуар, он снес ограждения и перевернулся. Четырех пассажиров автомобиля доставали спасатели. В Ford пострадали трое. Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются, рассказали в ведомстве.