На празднике «Алые паруса» состоялся дебют брига «Россия»

На прошедшем в ночь на понедельник, 24 июня, празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге состоялся дебют брига «Россия». Последние годы в празднике принимал участие шведский бриг Tre Kronor.
Бывший рыболовецкий сейнер, который переоборудовали специально для участия в празднике, имеет длину 50 м, ширину — 7,6 м, а высоту бортов — 5 м. Площадь 18 алых парусов «России» составляет около 900 кв. м. Всего за историю праздника с 1968 года сменилось девять кораблей. Бриг прошел по Неве по традиционному маршруту от Троицкого моста мимо Эрмитажа, Петропавловской крепости и Адмиралтейства под залпы фейерверков.
В празднике приняли участие Зара, Lera, Владимир Пресняков, BURITO, Юля Паршута, группа «Марсель», Максим Леонидов, Сергей Лазарев и Полина Гагарина.
Всего петербургский праздник выпускников «Алые паруса» посетили более 1,4 млн человек, сообщил ТАСС врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
? В добрый путь, выпускники-2019!— Пятый канал Новости (@5tv) 23 июня 2019 г.
Грандиозное пиротехническое шоу: https://t.co/9MMkaESfrn.. #АлыеПаруса2019 #БанкРОССИЯ #ПятыйКанал #АкционерныйБанкРОССИЯ #ВместесРоссией pic.twitter.com/Xd6e4Che71
просмотров: 293634
просмотров: 104518
просмотров: 70508
просмотров: 31041
просмотров: 25455