«Яндекс» зазвучит на Xiaomi

Приложение «Яндекс.Музыка» может стать предустановленным на смартфонах Xiaomi в России. Китайскому вендору партнерство позволит выстроить экосистему сервисов для локальной аудитории и заработать на процентах от подписки, считают эксперты. «Яндексу» оно необходимо для конкуренции с Boom, Apple Music и Google Play.

«Яндекс» и Xiaomi договариваются о предустановке приложения «Яндекс.Музыка» на смартфоны китайской компании, сообщил “Ъ” источник на телекоммуникационном рынке и подтвердил собеседник в музыкальной индустрии. По словам первого, «Яндекс» уже подготовил для китайского вендора необходимую программную прошивку и направил ее на тестирование. В «Яндексе» и Xiaomi не комментируют эту информацию.

«Яндекс» уже сотрудничает с Xiaomi в области умного дома, о чем российская компания объявила на ежегодной конференции YaC 23 мая. С голосовым помощником «Алиса» «Яндекса» будут совместимы умная лампочка, робот-пылесос, очиститель воздуха и умная розетка Xiaomi.

На той же конференции «Яндекс» объявил, что число платных подписчиков «Яндекс.Музыки» достигло почти 2 млн, тогда как в июне 2018 года превысило 1 млн. Приложение Boom Mail.ru Group, позволяющее прослушивать музыку во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», на конец 2018 года имело 2,1 млн платных подписок. Apple Music и Google Play не раскрывали число подписчиков в России.

Xiaomi занимает четвертое место по поставкам смартфонов на российский рынок после Huawei, Samsung и Apple. В первом квартале 2019 года поставки Xiaomi достигли 486 тыс. устройств, следует из отчета GS Group. При этом экосистема сервисов Xiaomi в основном сосредоточена на китайском рынке, и, чтобы ориентировать ее в сторону российских пользователей, компании требуются такие партнеры, как «Яндекс», считает руководитель Content Review Сергей Половников. Как правило, вендор получает платеж от сервиса за предустановку и впоследствии часть доходов от подписки на сервис, отмечает он.

В свою очередь, «Яндекс.Музыке» необходим выход на новую аудиторию — например, недавно сервис дал бесплатный тестовый период абонентам Tele2, напоминает Сергей Половников. «Яндекс.Музыка» также стала плеером по умолчанию в операционной системе Windows 10, сообщал “Ъ” 21 февраля. Пока «Яндекс.Музыка» проигрывает Apple Music и Google Play как по каталогам, так и по цене, считает господин Половников. У зарубежных сервисов уже давно действует выгодная семейная подписка, указывает он. «Яндекс» запустил семейную подписку на «Яндекс.Плюс», в который входят «Яндекс.Музыка», «Кинопоиск», скидки на такси, каршеринг и другие сервисы, только 23 мая. В «Яндексе» говорят, что «количество семейных подписок активно растет», но показателей не раскрывают.

Как правило, при предустановке музыкальных сервисов компания дает бесплатный тестовый период для потенциальных пользователей, и основная сложность для «Яндекс.Музыки» будет заключаться в конверсии этих пользователей в платящих, считает основатель агентства Unisound и экс-глава сервиса «Звук» Михаил Ильичев. «Только 15–20% пользователей таких сервисов становятся платными подписчиками, если в момент активации тестового периода привязывают платежный метод, например карту для последующей оплаты, и единицы процентов — если решение о покупке подписки можно принимать по истечении тестового периода»,— поясняет он. По мнению эксперта, скорее всего, сервис будет предоставляться в пакете с другими приложениями «Яндекса», также предустановка может распространиться не только на новые модели смартфонов, но и вместе с обновлениями попасть на устройства, которые уже на руках.

Юлия Тишина