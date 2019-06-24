Эшли Барти набрала первую ракеточную скорость

Австралийка Эшли Барти стала 27-й теннисисткой, возглавившей мировой рейтинг. Это произошло после того, как в финале Nature Valley Classic, травяного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $1 млн, завершившегося в Бирмингеме, она в двух сетах обыграла немку Юлию Гёргес. Находиться во главе мировой классификации 23-летняя теннисистка, которая еще три месяца назад была за пределами первой десятки, будет не менее трех недель, до окончания Wimbledon.

Подъем Эшли Барти на первое место в рейтинге WTA получился примерно таким же стремительным, как восхождение на ту же вершину теперь уже бывшего лидера женского тенниса Наоми Осаки. Японка, напомним, с августа по конец января преодолела в мировой классификации 18 ступеней, и теперь австралийка последовала ее примеру.

Еще в начале сезона теннисистка из Ипсвича, расположенного неподалеку от Брисбена, занимала лишь 15-е место в рейтинге. На тот момент она имела никак не больше шансов взойти на теннисный трон, чем, например, россиянка Дарья Касаткина, замыкавшая первую десятку. Даже когда благодаря выходу в финал в Сиднее и в четвертьфинал Australian Open в середине марта австралийка вплотную приблизилась к топ-10, казалось, что японке, имеющей на своем счету две победы на турнирах Большого шлема, она никак не угрожает. Финалистка Australian Open чешка Петра Квитова, ее нестабильная соотечественница Каролина Плишкова, титулованная румынка Симона Халеп, безусловно, представляли для Осаки определенную опасность. Но никак не Эшли Барти.

И вдруг такой неожиданный поворот: завоевав три титула на трех разных покрытиях — на харде в Майами, на грунте в Париже на Roland Garros и на траве в Бирмингеме,— австралийка с удивительной легкостью взлетела на теннисный трон. А Осака, действующая чемпионка US Open и Australian Open, первая теннисистка, выигравшая два подряд турнира Большого шлема с 2015 года, но в целом проводящая крайне невыразительный сезон после расставания со своим предыдущим тренером Сашей Бажиным, теперь будет в рейтинге лишь второй.

Последним барьером для Барти на пути к титулу в Бирмингеме и мировой вершине был финал против той самой немки Юлии Гёргес, которой она проиграла там в прошлом году во втором круге в двух партиях. Однако сейчас соотношение сил было прямо противоположным. В десятом гейме второй партии у Гёргес, правда, был сетбол, но австралийка отыграла его эйсом, а через несколько минут, завершив матч со счетом 6:3, 7:5, принимала поздравления.

«Это большая честь — стать первой в мире, что удавалось легендам нашего вида спорта, к которым я испытываю глубокое уважение»,— отметила Эшли Барти. При этом она, конечно, имела в виду и свою соотечественницу Ивонн Гулагонг, которая стояла на первом месте очень давно, в апреле и мае 1976 года на протяжении всего двух недель.

Сколько теперь продержится во главе рейтинга Барти, конечно, вопрос открытый. Ее отрыв от Осаки на данный момент составляет менее 200 очков, а перед началом Wimbledon, стартующего уже через неделю, это крайне мало. В прошлом году обе теннисистки показали там одинаковый результат, добравшись лишь до третьего круга. Это значит, что австралийке сейчас требуется сыграть не хуже японки.

Однако в любом случае ясно другое: абсолютно непредсказуемый по нынешним временам женский теннис получил хотя и не самого раскрученного в медийном плане, но зато очень талантливого лидера, обладающего универсальной игрой, позволяющей побеждать на любых типах покрытий. Козыри Барти — сильная подача, отменный удар справа и стабильный резаный бэкхенд — уже показали свою эффективность на харде, грунте и траве. И в этом смысле она выгодно отличается от той же Осаки, теннис которой мощнее, но достаточно прямолинеен.

Лидеры рейтинга WTA после рекорда Серены Уильямс После того как с 18 февраля 2013 года по 11 сентября 2016 года американка Серена Уильямс провела на первом месте 186 недель подряд, установив рекорд женского тенниса, лидеры рейтинга WTA менялись 12 раз. Первая ракетка мира Даты Количество недель Анжелик Кербер (Германия) 12.09.2016 — 29.01.2017 20 Серена Уильямс (США) 30.01.2017 — 19.03.2017 7 Анжелик Кербер (Германия) 20.03.2017 — 23.04.2017 5 Серена Уильямс (США) 24.04.2017 — 14.05.2017 3 Анжелик Кербер (Германия) 15.05.2017 — 16.07.2017 9 Каролина Плишкова (Чехия) 17.07.2017 — 10.09.2017 8 Гарбинье Мугуруса (Испания) 11.09.2017 — 08.10.2017 4 Симона Халеп (Румыния) 09.10.2017 — 28.01.2018 16 Каролина Возняцки (Дания) 29.01.2018 — 25.02.2018 4 Симона Халеп (Румыния) 26.02.2018 — 27.01.2019 48 Наоми Осака (Япония) 28.01.2019 — 23.06.2019 21 Эшли Барти (Австралия) 24.06.2019 — 14.07.2019 3* *Минимальное количество недель, которое Эшли Барти проведет на первом месте.

Евгений Федяков