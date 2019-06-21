Колокольцев лично опросил оперативников из дела Голунова

Глава МВД Владимир Колокольцев лично поговорил с сотрудниками УВД по ЗАО, участвовавшими в задержании журналиста Ивана Голунова, и их начальством, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Беседа состоялась 11 июня — за день до официального объявления министра о прекращении дела Ивана Голунова.

Полицейских вызвали на опрос в столичный главк МВД на Петровке, 38. Также министр лично побеседовал с представителями руководства УВД по ЗАО и управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. После этого были уволены два генерала полиции.

Напомним, 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Следствие не нашло доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности. В отношении оперативников, участвовавших в задержании Ивана Голунова, инициировали внутреннюю проверку. По ее итогам были выявлены нарушения, дело направили в прокуратуру.

О деле Ивана Голунова — в материале “Ъ”.