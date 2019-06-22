Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

Минобороны России запустило сайт, на котором опубликованы рассекреченные документы об обороне Брестской крепости. Публикация приурочена к памятной дате — 22 июня 1941 года, когда немецкая армия напала на крепость. Этот день стал началом Великой Отечественной войны.

«Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. <…> В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной Армии проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не скрывал даже враг, именно здесь, у твердыни над Бугом он осознал, что "поход на Восток" не будет для него легкой прогулкой»,— говорится на сайте.

В числе опубликованных документов — одно из первых, ранее засекреченных донесений о нападении на крепость. В нем говорится, что «противник начал артобстрел в 4 часа утра и вскоре огонь был перенесен на крепость». Также обнародованы сканы газет с упоминаниями защитников крепости, указ президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны крепости. Помимо этого Минобороны опубликовало воспоминания защитников крепости и наградные листы.

Почему официальные и неофициальные списки погибших защитников Брестской крепости не совпадают, читайте в материале журнала «Огонек».