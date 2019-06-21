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Роскомнадзор «замаскированно» обматерил пользователя в Twitter

Роскомнадзор ответил на публикацию в Twitter о том, как правильно «маскировать» мат в СМИ, твитом с замаскированной нецензурной лексикой. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил Daily Storm, что это такой флешмоб, в котором также участвуют Сбербанк и Ростелеком.

По словам господина Ампелонского, суть акции в том, что твит надо начинать со слов: «Вам что, так сложно...». «Роскомнадзор присоединился к флешмобу таким образом, который проходит в Twitter, и в котором участвуют Сбербанк, Ростелеком и другие крупные российские организации и ведомства. В рамках этого флешмоба его участники популярно объясняют, как решать те или иные проблемы, вопросы, актуальные для их отрасли»,— рассказал он.

Ранее Роскомнадзор неоднократно штрафовал СМИ за использование ненормативных слов. Так, в 2018 году портал Sports.ru получил 17 штрафов за использование мата в блогах, которые публикуют сторонние пользователи. По двум из них он оштрафовал заместителя гендиректора Sports.ru Юрия Дудя, который на момент публикации материалов был главным редактором издания (покинул эту должность в сентябре 2018 года).

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