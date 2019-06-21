Екатеринбургу напомнят о прямых выборах

В Екатеринбурге могут вернуть прямые выборы мэра. Законопроект об этом вносит в местный парламент депутат от КПРФ Вячеслав Вегнер. Прямые выборы были отменены весной. Тогда в городе прошли массовые акции с требованием вернуть прежний порядок. По новой схеме кандидатов на пост мэра предлагает конкурсная комиссия, а окончательное решение принимает городская дума.

При такой схеме мэр идет на поводу у депутатов и не чувствует ответственность перед горожанами, уверен автор законопроекта о возврате прямых выборов Вячеслав Вегнер: «Две хозяйки на кухне могут сварить один и тот же суп, а у нас это сегодня происходит. Депутаты пытаются подменить собой руководителя территории, пытаются влиять в том числе и на хозяйственные вопросы. Наиболее демократичный способ управления территорией, когда руководитель территории избирается, когда у него больше будет полномочий и возможностей напрямую общаться с людьми, объяснять свою позицию, а не отдуваться за тех же коллег из Екатеринбургской городской думы».

Вряд ли жители Екатеринбурга сейчас поддержат протестами законопроект о возврате прямых выборов мэра, считает политолог Федор Крашенинников: «Это просто попытка депутата Вегнера как-то о себе напомнить и пропиариться. То, что в городе Екатеринбурге и в других городах России жители хотят выбирать мэра прямым голосованием — это факт. Просто нет ни одного механизма, который этот запрос может реализовать. И я не вижу ни дискуссий, ни круглых столов, ни протестов, ни пикетов. Большинство людей за, но они прекрасно понимают, что их мнение никого не интересует.

Никакой связи у Вегнера с населением города Екатеринбурга нет. В его поддержку не выйдет ни один человек.

Был митинг за сохранение прямых выборов мэра, люди выходили, когда только отменяли это дело. И что? На людей наплевали».

22 мая прошлого года бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался вносить изменения об отмене прямых выборов мэра в устав города и подал в отставку. Такое решение политик принял, чтобы «не совершать подлости».

Лилия Галявиева