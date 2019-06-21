Екатеринбургу напомнят о прямых выборах

В Екатеринбурге могут вернуть прямые выборы мэра. Законопроект об этом вносит в местный парламент депутат от КПРФ Вячеслав Вегнер. Прямые выборы были отменены весной. Тогда в городе прошли массовые акции с требованием вернуть прежний порядок. По новой схеме кандидатов на пост мэра предлагает конкурсная комиссия, а окончательное решение принимает городская дума.
При такой схеме мэр идет на поводу у депутатов и не чувствует ответственность перед горожанами, уверен автор законопроекта о возврате прямых выборов Вячеслав Вегнер: «Две хозяйки на кухне могут сварить один и тот же суп, а у нас это сегодня происходит. Депутаты пытаются подменить собой руководителя территории, пытаются влиять в том числе и на хозяйственные вопросы. Наиболее демократичный способ управления территорией, когда руководитель территории избирается, когда у него больше будет полномочий и возможностей напрямую общаться с людьми, объяснять свою позицию, а не отдуваться за тех же коллег из Екатеринбургской городской думы».
Вряд ли жители Екатеринбурга сейчас поддержат протестами законопроект о возврате прямых выборов мэра, считает политолог Федор Крашенинников: «Это просто попытка депутата Вегнера как-то о себе напомнить и пропиариться. То, что в городе Екатеринбурге и в других городах России жители хотят выбирать мэра прямым голосованием — это факт. Просто нет ни одного механизма, который этот запрос может реализовать. И я не вижу ни дискуссий, ни круглых столов, ни протестов, ни пикетов. Большинство людей за, но они прекрасно понимают, что их мнение никого не интересует.
Был митинг за сохранение прямых выборов мэра, люди выходили, когда только отменяли это дело. И что? На людей наплевали».
22 мая прошлого года бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался вносить изменения об отмене прямых выборов мэра в устав города и подал в отставку. Такое решение политик принял, чтобы «не совершать подлости».
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