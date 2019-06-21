Агрокомплекс выкопал долговую яму

Акционеры кубанского Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева, владеющие, по данным Forbes, самым дорогим земельным банком в России, будут снова выбирать членов Совета директоров, — предыдущие выборы прошли две недели назад. Между тем холдинг терпит огромные убытки на фоне неимоверно высокой кредиторской задолженности. Согласно отчетам общества, в 2018 году проценты по кредитам составили не многим менее 10 млрд руб. при выручке в 50 млрд руб. Некоторые эксперты утверждают, что при таких показателях ни о какой прибыльности речь идти не может, и вскоре холдинг начнет «проедать» собственный капитал. Другие отмечают, что о реальном положении дел в холдинге можно судить только на основании консолидированной финансовой отчетности всех дочерних и связанных с ним компаний.

Акционеры АО «Агрокомплекс им. Ткачева» планируют поднять на внеочередном заседании, которое намечено на 23 августа, вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров общества и избрании новых. Сведения об этом опубликованы на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Совет был избраны две недели назад, 7 июня, на годовом собрании акционеров и зачем срочно потребовалось его переизбирать, в холдинге комментировать отказались. «Мы не комментируем хоздеятельность, компания чувствует себя прекрасно», - сообщил “Ъ-Кубань” директор общества Евгений Хворостина.

Согласно финансовой отчетности холдинга, уже второй год подряд агрофирма приносит акционерам убытки: в 2018 году — 2,9 млрд руб., годом ранее — 2,1 млрд руб. В 2018 году объем кредитов общества составил 63,5 млрд руб., а краткосрочных займов — 24 млрд руб. При этом выручка компании достигла 50 млрд руб. Опрошенные “Ъ-Кубань” эксперты отмечают, что сейчас агрокомплекс рассчитывается за масштабную скупку чужих активов, которую осуществляет на протяжении последних лет.

Неделю назад Forbes опубиковал рейтинг крупнейших латифундистов России, согласно которому Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева стал лидером в стране, его земельные владения составляют 649 тыс. га, стоимостью 68,5 млрд руб. Они располагаются в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Адыгея и Ростовской области.

Общество было создано отцом бывшего губернатора Кубани и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Сейчас в холдинг входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. По итогам 2018 года холдинг занял четвертое место в рейтинге крупнейших производителей птицы в России (290,8 тыс. тонн). В октябре 2018 года «Агрокомплекс им. Ткачева» занял 117-ю строчку в рейтинге крупнейших инвесторов в российскую экономику с объемом инвестиций в 28,8 млрд руб. за последние пять лет.

Активно прирастать землей агрокомплекс стал с 2001 по 2018 годы, когда Александр Ткачев сначала занимал пост губернатора края, а затем главы федерального минсельхоза. По данным Forbes, за этот временной отрезок земельный банк агрокомплекса увеличился с 80 тыс. га до 650 тыс. га (за время, когда господин Ткачев сидел в министерском кресле в 2015–2018 годах, площадь земель выросла на 150 тыс. га). Самыми крупными сделками, заключенными холдингом, были приобретение в 2014 году у «Вимм-Билль-Данна» пяти хозяйств общей площадью 30 тыс. га и 40 тыс. га у ГК «Север Кубани», которая ранее контролировалась бандой Цапков. В числе последних поглощений — покупка в текущем году адыгейской НАО «Киево-Жураки АПК» и двух хлебокомбинатов: ОАО «Славянский КХП» и ОАО «Полтавский КХП».

Согласно исследованиям «Ведомостей», чаще всего агрокомплекс через посредников приобретал активы обанкротившихся компаний, которые доставались ему в разы дешевле оценочной стоимости. Смена владельцев вела и к смене кредиторов, главными из которых стали Сбербанк и Россельхозбанк, выдавашие Агрокомплексу и вошедшим в него компаниям, судя по их отчетности, 10-летние кредиты с погашением в 2024–2026 годах. Кроме того, по данным РБК, в 2017 году Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева стал крупнейшим на Кубани получателем субсидий по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Комиссия по координации вопросов кредитования АПК минсельхоза РФ одобрила обществу семь заявок. Субсидированию подлежали кредиты на общую сумму более 1,1 млрд руб. Размер субсидий не сообщался.

Часто СМИ подозревали руководство холдинга в использовании административного ресурса при консолидации земли. В частности, как писал Forbes, осенью 2005 года завод «Кристалл» компании «Русский сахар» в Выселках оказался окружен временными постами ГИБДД, которые просто не пропускали на предприятие грузовики со свеклой. Фактически работа «Кристалла» была остановлена, позднее против него было возбуждено шесть административных дел. В марте 2006 года завод перешел Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева.



Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отмечает огромную задолженность Агрокомплекса при относительно небольшой выручке. «Задолженность существенно превышает и выручку компании, и стоимость ее активов. Проценты к уплате, составлявшие 10,5 млрд руб. в 2017 году и 9,6 млрд руб. в 2018 году, просто колоссальные для такого размера выручки. При такой долговой нагрузке ни о какой прибыльности бизнеса речи идти не может. Еще немного, и агрокомплекс начнет проедать собственный капитал. Единственное, что могло бы спасти агрофирму, это получение льготных кредитов по сверхнизким ставкам, что позволит реструктурировать задолженность и снизить нагрузку по обслуживанию долга», - отметил эксперт.

С этой позицией не согласен ведущий аналитик по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Ткач. «На наш взгляд, убытки АО «Фирма “Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева”» по стандартам РСБУ не являются показательными, поскольку не учитывают финансовые результаты дочерних и связанных компаний, а также потенциальные внутригрупповые обороты. Как и большинство сельскохозяйственных холдингов агрокомплекс объединяет множество юридических лиц, отвечающих за различные направления деятельности, поэтому финансовые результаты и уровень закредитованности необходимо оценивать по консолидированным данным», - рассказал господин Ткач. Эксперт отметил, что в 2018 год финансовые вложения АО «Фирма “Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева”» увеличились на 2 млрд руб. и на конец года составили 61 млрд руб. Их рост, вероятно, объясняется расширением земельного банка либо реализацией инвестиционных проектов по производству сельскохозяйственной продукции. «Учитывая ограниченное предложение и востребованность земельных площадей, государственную поддержку, экспортный потенциал и перспективы развития сельского хозяйства в РФ, вложения компании, скорее всего, являются оправданными», - резюмировал Михаил Ткач.

Андрей Ульченко