Аренда укрепляется в цене

Растущая стоимость ипотечного кредитования заставляет россиян все чаще отказываться от покупки жилья в пользу его аренды. Как следствие — ставки на нее растут. За минувший месяц средняя стоимость аренды квартиры в российских городах-миллионниках увеличилась на 2,6%, до 18,2 тыс. руб. в месяц. Но не во всех регионах динамика оказалась одинаковой.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в июне выросла в среднем на 2,6% относительно мая, до 18,2 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатные квартиры подорожали на 3,3%, до 26,5 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводят в ЦИАН. Но динамика оказалась достаточно разноплановой. Заметнее всего за минувший месяц подорожало съемное жилье в Нижнем Новгороде: арендовать однокомнатную квартиру здесь можно за 18,1 тыс. руб. в месяц, это на 12% больше аналогичного показателя в мае. Практически таким же оказался рост цен в Краснодаре: за месяц предложение подорожало на 11,6%, до 20,2 тыс. руб. в месяц.

В среднем по стране динамика оказалась менее выраженной. Согласно данным «Авито недвижимость», аренда однокомнатной квартиры в России сейчас обходится в среднем в 15,7 тыс. руб. в месяц — это на 0,2% меньше, чем месяц назад, и на 2,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Лидером по росту цен за год, согласно данным аналитиков, стала Казань. Однокомнатные квартиры здесь сейчас сдаются в среднем за 15,3 тыс. руб. в месяц — это на 6,5% дороже, чем городом ранее. На втором месте — Москва, где аналогичные варианты предлагаются за 35,6 тыс. руб. в месяц, что на 4,8% больше, чем год назад.

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб./мес.) Средняя ставка аренды двухкомнатной квартиры. (тыс. руб./мес.) Город июн.18 Май.19 июн.19 июн.18 Май.19 июн.19 Москва 32,2 34,5 34,9 43,8 47,7 49,9 Санкт-Петербург 26,3 26,4 26,3 38,3 40,3 41,2 Нижний Новгород 16,3 16,2 18,1 22,5 23,5 26 Казань 16 16,1 17,5 22 23 25,5 Самара 15,8 15,3 15,2 20,2 19,4 19,8 Уфа 15,7 14,3 14,6 21,6 19,6 19,8 Краснодар 16,4 18,1 20,2 21,9 25,5 27,5 Волгоград 13,8 14,1 14,9 18,9 22,3 22,4 Воронеж 12,6 15,4 16 17 22,3 22,3 Екатеринбург 20,7 21,8 22,4 28,8 30,6 33,5 Красноярск 13,7 15,3 14,3 18 20,3 20,1 Новосибирск 17,3 17,4 18,9 23,8 26,5 28,8 Омск 13 13,1 11,4 15,4 21 19,2 Пермь 14,6 16,2 16,2 19,2 23,3 22,2 Челябинск 12 12,4 12,8 17 17,7 18,8 открыть таблицу в новом окне

В «Мире квартир» приводят немного другие расчеты, согласно которым средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве сейчас составляет 40,3 тыс. руб. в месяц, что на 5,7% дороже, чем в прошлом месяце, и на 7,8% превышает показатель прошлого года. Аналогичное жилье в Санкт-Петербурге, согласно расчетам сервиса, сейчас предлагается за 25,4 тыс. руб. в месяц. За минувший месяц этот показатель увеличился на 3,7%, за год — на 8,5%. Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко связывает продолжающееся увеличение цен на арендное жилье с растущим спросом. «Люди вместо стратегии "покупать квартиру" выбирают опцию "арендовать"»,— рассуждает эксперт. Такое потребительское поведение он связывает с увеличением средних ставок по ипотечным кредитам.

Но не все региональные рынки сейчас демонстрируют устойчивое увеличение цен на аренду жилья. Так, в Омске, как следует из расчетов ЦИАН, за минувший месяц однокомнатные квартиры подешевели на 13%, а двухкомнатные — на 9%, до 11,4 тыс. руб. и 19,2 тыс. руб. в месяц соответственно. В «Авито недвижимость» лидером падения цен за минувший год называют Волгоград: аренда однокомнатной квартиры подешевела на 2,85%, до 11,2 тыс. руб. в месяц. В «Мире квартир» обращают внимание на начавшееся в минувшем месяце снижение цен в Перми: аренда однокомнатного жилья подешевела на 1,4%, до 13 тыс. руб. в месяц. Аналитики объясняют падение цен негативной динамикой спроса на жилье в отдельных депрессивных регионах.

Александра Мерцалова