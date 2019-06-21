Синоптики обещают дожди с грозами в Самарской области

Кратковременные дожди с грозами ожидаются местами в Самарской области в понедельник. В это время в регионе будет переменная облачность. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Кроме того, в понедельник днем в Самарской области будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха в регионе в это время составит 28...33 °C.

Ночью в понедельник в Самарской области будет малооблачно, без осадков. В это время в регионе будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбик термометра в Самарской области в этот период опустится до 15 °C.

Георгий Портнов