Что такое хорошо

Место школы в региональных или федеральных рейтингах не всегда отражает реальное положение дел в учебном заведении

Сами школы любят поднять свой статус, назвавшись «президентской» школой или гимназий. Другой маркетинговый ход — назваться «школой номер 1» в районе или городе. Власти на местах такие школы материально поддерживают. Но целиком доверяться такому маркетингу не стоит. Что надо иметь в виду еще?

Социальные сети — источник знаний о школе. Посмотрите, пишут ли родители о буллинге в школе, а также о том, ведется ли там работа не только с отличниками, но и со всеми учениками. Ефим Рачевский, директор московского Центра образования № 548, сформулировал свои пять очевидных признаков хорошей школы. Вот его советы тем, кто выбирает школу для ребенка.

Школа должна быть информационно открытой. Хорошо, если у нее есть сайт не только с информацией о рейтингах, а с рассказом о жизни детей и школы. В идеале на нем вы должны увидеть возможность диалога между школой и родителями.

Внимание на статистику. Например, в Москве уже нет школ, работающих отдельно от детских садов. Посмотрите, какой процент детей родители отдают из конкретного садика в конкретную школу. Если туда идут 50 детей из 100 — школа не так хороша. Если большинство — смело ведите туда ребенка.

Обратите внимание на запах: в хорошем учебном заведении точно не будет пахнуть туалетом. Педагог убежден, что школа, которую плохо убирают, нельзя назвать хорошей.

Школьные стены должны «говорить». Если с них на вас смотрят только портреты ученых или они завешаны скучными информационными плакатами, это значит, что учиться в этой школе не очень интересно. На школьных стенах должны быть объявления о мероприятиях, походах, кружках, событиях.

Обратите внимание на самих школьников. Если дети, не зная вас, здороваются с посетителями — это хорошая школа. Если дети при этом смотрят гостям в глаза, то это очень хорошая школа.