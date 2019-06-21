Жилье растет на низкой базе

Объемы жилищного строительства в январе—мае этого года продемонстрировали небольшой рост — 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил вчера Росстат в своем ежемесячном докладе о социально-экономическом положении РФ. Увеличение темпов строительства в этом году фиксируется с марта (0,6%), в апреле прирост ускорился до 6,7%. Майский же результат — плюс 29,6% — представляет собой статистический всплеск, который во многом объясняется эффектом низкой базы мая 2018 года. Тогда темпы строительства жилья просели сразу на 17,9% и оставались в отрицательной зоне вплоть до февраля этого года. Фактические же объемы ввода жилья в мае этого года оказались чуть ниже показателей апреля — 4,6 млн кв. м и 4,8 млн кв. м соответственно.

Напомним, общее падение темпов жилищного строительства (с небольшими перерывами) длится уже с 2015 года. Строительную отрасль продолжают называть самой проблемной и непредсказуемой среди базовых отраслей экономики. Способствуют этому, в частности, серьезные законодательные изменения. И в этом году участники этого рынка не ждут полноценного восстановления из-за его адаптации к новым правилам проектного финансирования жилищного строительства.

В целом (если говорить не только о жилье) строительная отрасль уже в течение года, как следует из данных Росстата с учетом сезонности, продолжает пребывать в состоянии стагнации. В январе—мае этого года динамика объема строительных работ оказалась околонулевой — показатель увеличился всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Поскольку Росстат в своих оценках учитывает рост цен на строительные работы, в номинальном выражении увеличение оказалось более значительным — 2,7 трлн руб. против 2,5 трлн руб. в январе—мае 2018 года. Объем строительных работ, выполненных в мае, при этом увеличился лишь на 0,2% в годовом выражении. В номинальном же выражении выполненные строительные работы оцениваются в 654,3 млрд руб. против 605,8 млрд руб. в мае прошлого года. В Capital Economics отмечают, что ожидали заметного майского роста в годовом выражении, поскольку эффект высокой базы, вызванный завершением проекта «Ямал-СПГ», начал исчезать. «Тот факт, что этого не случилось, говорит о некоторой слабости строительного сектора»,— считают аналитики.

Евгения Крючкова