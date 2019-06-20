Суд смягчил меру пресечения министру экономики Дагестана

Временно отстраненный министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), признал вину. Кировский суд Махачкалы постановил смягчить министру меру пресечения. «Решением судьи Кировского суда города Махачкалы 20 июня Хасбулатова отпустили под домашний арест»,— заявил «Интерфаксу» представитель суда.

Господина Хасбулатова задержали 30 апреля. 2 мая он был помещен под арест на два месяца. По версии следствия, бывший руководитель республиканского МФЦ и задержанный ранее бывший контрактный управляющий Гаитбек Гаитбеков причастны к хищению 20 млн руб.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Дагестанскому министру насчитали 20 млн рублей».