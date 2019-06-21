Губернаторы проявили «эмпатию»

Вчера по итогам прямой линии с Владимиром Путиным сразу несколько губернаторов Черноземья дали поручения проверить поступившую из регионов информацию. Но особенно выделился глава Тамбовщины Александр Никитин, который в характерной манере заявил о «свидетельствах растущего доверия россиян к своему президенту». Воздержались от оценок выступления Владимира Путина воронежский губернатор Александр Гусев, его белгородский и липецкий коллеги — Евгений Савченко и Игорь Артамонов.



От имени главы Тамбовской области Александра Никитина сразу по окончании прямой линии был размещен комментарий на сайте обладминистрации: «Событие, к которому приковано внимание всей страны… вновь продемонстрировало высочайший профессионализм и открытость главы государства, доскональное знание обсуждаемых вопросов». «Чувствуется, что люди знают о том, какая большая работа проводится государством, лично президентом страны в направлении улучшения жизни россиян, урегулирования глобальных конфликтов. Полностью поддерживаю главу государства в том, что генеральный способ улучшения уровня жизни в стране — повышение производительности труда и развитие экономики, — заявил господин Никитин. — Демонстрируя предельную заинтересованность и эмпатию, президент ориентирует нас всех на открытость и эффективность общения. По собственному опыту знаю, именно такой формат является самой действенной формой коммуникации жителей и власти». Какие-либо проблемы, связанные конкретно с Тамбовщиной, в ходе прямой линии не обсуждались.

Не шла речь и о ситуации в Курской области, но ее врио губернатора Роман Старовойт, находившийся все пять часов прямого эфира на видеосвязи, сообщил, что уже «дал поручения заместителям по ряду проблемных тем в сферах экологии и здравоохранения». Суть поручений не пояснялась. «Для нас это и пример для подражания, и сигнал для оптимизации работы над обращениями граждан. Прямая линия обозначила, что один из самых важных акцентов в работе органов власти — это проблемы, которые беспокоят простого человека, вопросы, с которыми наши граждане ежедневно сталкиваются в своей жизни», — считает господин Старовойт. Он услышал в послании призыв «не делить проблемы на большие и малые, не замыкаться только на долгосрочном планировании, а решать вопросы здесь и сейчас».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, чей регион обсуждался на «прямой линии» в связи с зарплатами учителей в 10 тыс. руб., сообщил, что «уже дал ряд поручений», в которых «особый акцент сделан на вопросах социальных выплат, выплат работникам бюджетной сферы». Господин Клычков отметил, что «региональная проблематика требует постоянного внимания со стороны областной власти, а также тесного взаимодействия с федеральным центром»: «Мы благодарим центр за поддержку». Орловский губернатор сравнил прямую линию со своим недавним приемом граждан: «Он тоже длился почти пять часов. Все желающие могли задать вопросы губернатору, членам регионального правительства. Считаю, что такую практику необходимо продолжать и дальше и не отставать от президента».

Вчера же управление СКР по Орловской области сообщило о начале сразу трех доследственных проверок по итогам прямой линии. Как уточнили в ведомстве, речь идет о жалобе работников скорой медицинской помощи на снижение зарплаты; о нарушениях прав местных дольщиков (застройщик ООО «Компания Стройсервис» более чем на полтора года нарушил сроки сдачи пятиэтажки в микрорайоне Первый Орловского района); а также об обращении учительницы из Орла, которая рассказала о зарплате в 10 тыс. руб.

Воронежская область упоминалась в эфире с президентом в связи с «нехваткой школ» в одном из микрорайонов облцентра. Губернатор Александр Гусев воздержался от оценок выступления президента. Господин Гусев вчера участвовал в региональном медиафоруме, в ходе которого заявил, что «власть обречена на открытость». «Абсолютное большинство документов, которые выпускаются органами власти, и действия, которые совершаются, носят публичный характер. И при скорости, с которой сейчас распространяется информация, остаться вне этой публичности невозможно. Важно при этом строить открытость профессионально», — полагает глава региона.

Также официально не комментировали прямую линию глава Белгородчины Евгений Савченко и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

Политолог Владимир Слатинов отметил, что все высказавшиеся губернаторы постарались «подчеркнуть свою лояльность», но сделали это «в своей политической стилистике». «Для Александра Никитина характерна восторженная риторика в отношении президента, поэтому он и в этот раз подготовил объемный комплимент», — пояснил эксперт. Цитату господина Старовойта политолог охарактеризовал как «подчеркнуто технократичную», а в реакции господина Клычкова он увидел «упор на социальную тематику»: «Акцент сделан на левую повестку, что естественно для представителя КПРФ». Что касается отсутствия комментариев со стороны еще трех губернаторов, в этом случае, по мнению Владимира Слатинова, «конечно, не идет речи о каком-то несогласии»: «Но эти главы пытаются таким способом продемонстрировать, что они самодостаточны в решении региональных проблем, им не нужно демонстрировать восторженность, о чем-то просить».

Сергей Калашников