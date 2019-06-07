В Питере тире быть

Вчера почти все главы регионов Черноземья, за исключением губернатора Белгородской области Евгения Савченко, посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). При этом наименьшую активность проявил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он впервые посетил форум в этом статусе. Остальные главы, в особенности липецкий Игорь Артамонов, которому в сентябре предстоят губернаторские выборы, активно встречались с бизнесменами и топ-менеджерами, подписывали с ними соглашения, но о действительно новых инвестпроектах речь практически не шла.



Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов отметился вчера целым рядом встреч с федеральными чиновниками и инвесторами (в том числе зарубежными), а также заключил несколько соглашений. По словам самого господина Артамонова, форум — «это большие инвестиции в Липецкую область». Как рассказали “Ъ-Черноземье” в региональной администрации, на ПМЭФ были подписаны соглашения на 52 млрд руб.: «Соседние субъекты мы точно обогнали». Впрочем, основной объем средств пришелся на меморандум с Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК) о намерениях построить электростанцию для утилизации вторичных топливных газов за 34,8 млрд руб. Этот проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Кроме того, за 7,7 млрд руб. международная газовая и инжиниринговая компания Linde Engineering планирует построить для НЛМК воздухоразделительную установку и «создать необходимую инфраструктуру» для производства технических газов.

Другие заявленные на ПМЭФ липецкие проекты уже были известны. Так, китайская Angel Yeast подтвердила планы строительства второй очереди производства дрожжей за 2,6 млрд руб. Первая за 7 млрд руб. открылась в феврале этого года, и уже тогда инвесторы говорили о возможном расширении. Кроме того, международный холдинг «Эксойл групп» подтвердил намерение возвести за 6 млрд руб. комплекс по переработке бобов, сои и рапса, о котором в компании сообщали еще в ноябре 2018 года. «Все это время шла доработка, уточнение. ПМЭФ — это не только возможность публично подписать такие соглашения, но и достичь договоренностей на самом высоком уровне, в присутствии федеральных чиновников и мощных игроков», — пояснили “Ъ-Черноземье” в администрации региона, отметив, что «косвенно форум — это и политическая история».

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт, которому также в сентябре предстоят выборы, приехал на форум в составе делегации из девяти человек. Среди них первый вице-губернатор Станислав Набоко, председатель регионального комитета по физкультуре Евгения Ламонова, врио председателя комитета потребрынка Михаил Аксенов и гендиректор областного агентства по привлечению инвестиций Ирина Кочева. В обладминистрации “Ъ-Черноземье” рассказали, что о заключенных соглашениях подробно расскажут сегодня, так как пока «идет подсчет»: на форуме были достигнуты договоренности с ГК «Ланит» в области цифровизации региона, а также подписано трехстороннее соглашение между администрацией, фондом «Сколково» и Юго-Западным госуниверситетом, которое «приведет к модернизации экономики области». Сегодня господин Старовойт планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Минспорта РФ.

Тамбовский губернатор Александр Никитин отправился на форум вместе с курирующим инвестиции первым замом Александром Гановым, замом по стройке и транспорту Арсеном Габуевым и замом по АПК Сергеем Ивановым. Господин Никитин вчера на форуме активно общался с федеральными чиновниками, раздавал интервью и вспоминал крупные инвестпроекты. Речь, в частности, о заключенном с испанской Gruppo Fuertes и ГК «Черкизово» «соглашении о дальнейшем взаимодействии» по строительству второй очереди производства птичьего мяса ООО «Тамбовская индейка». Работы по проекту уже начались, о чем в январе заявлял господин Никитин на встрече с Владимиром Путиным. Тамбовская обладминистрация, как сообщили в ее пресс-службе, «впервые представила на ПМЭФ собственный выставочный центр, оформленный в виде усадьбы Сергея Рахманинова “Ивановка”», где посетители, в частности, «могут увидеть знаменитый парк, который вдохновлял великого композитора». Для гостей стенда «приготовлено немало сюрпризов», например «обладающее лечебными свойствами масло из цветков сирени».

О каких-либо заключенных на форуме соглашениях Воронежской области вчера не сообщалось. По словам собеседника “Ъ-Черноземье” в облправительстве, первая поездка Александра Гусева на ПМЭФ в статусе главы региона носит «ознакомительный характер». Всего от облправительства на основной день форума поехали лишь пять человек. Среди них, кроме господина Гусева, первый вице-премьер Виталий Шабалатов и директор областного агентства по инвестициям Даниил Кустов. Демократично одетый господин Гусев вчера утром вылетел в Санкт-Петербург из Воронежа экономклассом, доехав до самолета вместе с остальными пассажирами на автобусе.

От правительства Орловской области на ПМЭФ также поехали пятеро, среди которых губернатор Андрей Клычков, его советник по СМИ Сергей Лежнев, вице-губернатор по финансам Вадим Тарасов и гендиректор региональной корпорации развития Алексей Илясов. Господин Клычков тоже пообщался со многими федеральными чиновниками и главами компаний, после чего анонсировал 5 млрд руб. инвестиций в расширение производства плитки и керамогранита Kerama Marazzi. Губернатор рассказал “Ъ-Черноземье”, что приехал на форум для участия в «живых дискуссиях практиков и теоретиков, политиков федерального и регионального уровней, представителей бизнеса»: «Форум задает главные направления развития страны и регионов, это камертон российской экономики. Главная цель нашего участия — поиск инвесторов».

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко единственный из глав регионов Черноземья не поехал на форум. В облправительстве “Ъ-Черноземье” сообщили, что «Евгений Савченко накануне ПМЭФ провел все необходимые консультации по запланированным деловым встречам и поручил участие в форуме Олегу Абрамову, заместителю главы региона, курирующему в облправительстве вопросы экономического развития». Всего, по данным пресс-службы облправительства, на полях ПМЭФ было заключено одно соглашение с АО «Банк МСП» об открытии офиса кредитной организации в Белгороде. Сегодня подписание каких-либо документов не запланировано.

Возглавлявший делегацию Воронежской области на ПМЭФ в 2018 году бывший первый вице-губернатор, а сейчас член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко считает, что «любое участие в экономических форумах для регионов очень полезно»: «Это всегда возможность представить регион с самой лучшей точки зрения». С ним не согласен политолог Владимир Слатинов, который полагает, что форум «превратился в ритуал». «Впечатление как от какого-то политического соревнования, что кто из губернаторов заключит больше протоколов о намерениях, кто сильнее засветится и отчитается о якобы привлеченных миллиардах — тот и эффективное. Притом ни для кого не секрет, что большинство этих соглашений заканчивается ничем. Это ложное мерило успешности, — считает господин Слатинов. — В этом плане выделяются Евгений Савченко, который показал, что может себе позволить быть выше этого действа, и Александр Гусев, который может себе позволить быть на форуме скромным. На мой взгляд, губернаторы и врио, которые стремятся быть на ПМЭФ максимально на виду, таким образом компенсируют проблемы в регионе, а также возможные сложности на будущих выборах».

Александр Прытков, Сергей Калашников, Андрей Прах