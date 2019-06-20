Тень-Шаня не получилось

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, рассчитывавший стать теневым руководителем страны, окончательно растратил политический капитал и рискует утратить свободу. В четверг 100 из 120 депутатов парламента республики, которых господин Атамбаев недавно назвал «сопливыми», проголосовали за отправку в Генпрокуратуру постановления о лишении его неприкосновенности. Экс-президента обвиняют в совершении тяжких преступлений, и в Бишкеке не сомневаются, что это закончится заведением уголовного дела. Тогда в Киргизии не останется ни одного бывшего президента, который спокойно завершил свою карьеру.

В четверг в парламенте Киргизии рассмотрели постановление о направлении в Генпрокуратуру обвинений против Алмазбека Атамбаева. Ранее этот вопрос рассматривала специальная комиссия из 12 депутатов, которая пришла к выводу, что экс-президент, находясь у власти, «создал организованные преступные группы», «подверг гонениям и репрессиям» выступавших против него политиков, общественников и журналистов. С заключением комиссии согласились 100 из 120 депутатов (на заседании присутствовало 105 депутатов), что позволило передать дело в отношении Алмазбека Атамбаева в Генпрокуратуру.

Как объяснил “Ъ” член парламентской комиссии Канат Исаев, «теперь Генпрокуратура должна дать постановлению правовую оценку». «Если будут подтверждены выводы комиссии, Генпрокуратура обратится к парламенту с просьбой о лишении экс-президента иммунитета, а парламент двумя третями голосов может снять неприкосновенность. Такова прописанная процедура, необходимая для возбуждения уголовного дела против Атамбаева»,— сказал он.

Наиболее тяжкие обвинения, выдвинутые против экс-президента Киргизии, касаются раздачи наградного оружия гражданам России, включая членов преступных группировок. Кроме того, комиссия отметила, что в апреле 2013 года он лично приказал освободить криминального авторитета Азиза Батукаева, который сразу же вылетел в Чечню, это уже подтвердил бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов. Подтверждают эту информацию и осведомленные источники “Ъ”. По их словам, за свободу вора в законе причастным к этой операции чиновникам заплатили в общей сложности $15 млн.

Также, согласно заявлению депутатов, властные структуры под руководством Алмазбека Атамбаева инициировали подачу исков к корреспондентам оппозиционного интернет-издания «Заноза» (ныне оно называется Kaktus.Media) на общую сумму 27 млн сомов (около $500 тыс.).

В Киргизии мало кто сомневается в том, что в отношении экс-президента в ближайшие дни заведут уголовное дело. «Решение парламента было ожидаемым», — заявил “Ъ” политолог Игорь Шестаков. Он отметил, что конфликт между парламентом и экс-президентом стал следствием раскола бывшей правящей Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) на два политических лагеря и, таким образом, сторонников господина Атамбаева в парламенте осталось мало.

Дело в том, что в апреле часть СДПК обратилась в Минюст республики с просьбой зарегистрировать новым главой партии противника экс-президента Сагынбека Абдрахманова. Сторонники Алмазбека Атамбаева, в свою очередь, назвали этот шаг «государственным рейдерством» и настаивали, что «настоящая» СДПК — это они. Впрочем, в конце мая, когда нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон, позволяющий привлекать бывшего главу государства к ответственности, Алмазбек Атамбаев сам вышел из партии.

«Сейчас все играет против экс-президента,— продолжает политолог Игорь Шестаков.— СДПК и Атамбаев — это уже политическое прошлое Киргизии. Если иметь в виду высокий уровень коррупции в стране, уголовное дело против Атамбаева можно считать своего рода запросом общества».

Однако напомним, что сам господин Атамбаев стремился сделать все, чтобы оставаться «политическим настоящим», сделав своим преемником Сооронбая Жээнбекова и рассчитывая его руками управлять страной.

Провал этого плана стал очевиден еще год назад, когда соратников экс-президента стали арестовывать по различным коррупционным делам. Речь в первую очередь идет об экс-премьере Сапаре Исакове, экс-мэре Бишкека Албеке Ибраимове, экс-главе таможни Куванычбеке Кулматове, а также самом доверенном советнике экс-президента Икрамжане Илмиянове.

Все этих людей Алмазбек Атамбаев призвал освободить на митинге 8 июня, попутно назвав отвернувшихся от него депутатов «чимкириками» («сопливыми»). Их ответом стало создание той самой комиссии, которая выдвинула обвинения против экс-президента.

«Сподвижники Атамбаева отщипывали практически от всех больших проектов и иностранных займов и грантов»,— сказал один из его бывших друзей.





Самым крупным и скандальным проектом стала Бишкекская ТЭЦ, которая из-за некачественно выполненного ремонта вышла из строя посреди 30-градусных морозов в январе 2018 года.

«После возбуждения уголовного дела следователи могут задать Алмазбеку Шаршеновичу вопросы и по другим известным уголовным делам, не включенным в постановление комиссии»,— заявила “Ъ” член комиссии, депутат от фракции СДПК Евгения Строкова.

Отметим, что Алмазбек Атамбаев — единственный избранный президент Киргизии, который остался в стране после завершения полномочий. Два его предшественника — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев — были вынуждены бежать. Единственное исключение — это президент переходного периода Роза Отунбаева, остававшаяся у власти всего год.

«Алмазбек Атамбаев переоценил свои возможности и получил достойный ответ,— сказал “Ъ” эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.— К концу своего правления он изрядно всем надоел, не умел искать компромиссы, но рассчитывал руководить из-за спины, став чем-то вроде "отца нации". А в Киргизии это невозможно — там чуть ли не каждый, получая власть, готов заняться излюбленной национальной забавой, политическим "козлодранием". Поэтому безобидным его кейс в истории страны не останется».

Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев