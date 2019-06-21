У телевизоров сложилась цифра

Переход на цифровое ТВ в России стимулировал продажи телевизоров низкого ценового сегмента. Они заняли почти 50% рынка, начав теснить крупнейшие бренды Samsung, LG и Sony, а поставки комплектующих для сборки таких устройств в Калининградской области удвоились. Однако из-за перенасыщения рынка уже в следующем году эксперты ожидают серьезного падения продаж.

В связи с переходом на цифровое ТВ в России выросли продажи телевизоров низкого ценового сегмента, следует из данных, с которыми ознакомился “Ъ”. Так, по информации источника на рынке, знакомого с оценками GfK, с января по апрель 2019 года в России так называемые B- и С-бренды телевизоров в штуках заняли почти 50% рынка, тогда как за аналогичный период 2018 года составляли лишь 41,2%. Среди таких растущих брендов — российский Dexp (принадлежит ритейлеру DNS), китайские Haier, TCL, Hisense, Happer и другие. В то же время доли крупнейших брендов сократились: Samsung — с 26,2% годом ранее до 24,7%, LG — с 24,6% до 20,2%, Sony — с 8% до 6%.

Структура рынка меняется на фоне роста спроса. По оценке группы «М.Видео—Эльдорадо», общие продажи телевизоров в России в январе—апреле выросли на 12% в штуках и на 8% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года. За четыре месяца россияне купили около 2 млн телевизоров на 47 млрд руб. При этом их средняя цена снизилась на 3%, до 23 тыс. руб. Растет доля телевизоров с диагональю до 34 дюймов — с 48% в ноябре 2018 года до 55% в апреле. Ценовой сегмент до 20 тыс. руб. при этом показал рост на 20% уже по итогам 2018 года, отметил представитель ритейлера. Отвечая на спрос в низком ценовом сегменте, «Эльдорадо» недавно запустило собственный бренд телевизоров Hi с диагональю 20–26 дюймов и стоимостью от 8 тыс. руб.

ТВ с диагональю 32 дюйма показали нехарактерно позитивную динамику за первые пять месяцев 2019 года, подтверждает руководитель группы «Потребительская электроника» GfK Rus Андрей Тимошенко. По его мнению, на это в основном влияет рост зрелости ключевых технологий и, соответственно, их цена: панели крупных диагоналей и панели с поддержкой высокой четкости становятся более доступными и их начинают использовать B- и C-бренды, то же можно сказать и о процессорах с достаточной мощностью для поддержки Smart TV. Повлиял и переход на цифровое вещание. «Цифровые тюнеры уже стоят почти во всех телевизорах, выпущенных с 2013 года, соответственно, более старые ТВ, требующие замены, либо не являются основными в доме, а стоят на кухне или на даче, либо сохраняются в менее состоятельных домохозяйствах»,— говорит эксперт.

Первая волна отключения аналогового вещания началась с России в феврале 2019 года, вторая и третья прошли в апреле и начале июня, а последняя ожидается в октябре. Ранее в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники отмечали, что в обороте у россиян много цифровых телевизоров, поддерживающих цифровое вещание, но предыдущего стандарта, то есть их владельцам также потребуется обновить оборудование.

В первом квартале 2019 года на 20–30% выросли и поставки комплектующих для промышленной сборки телевизоров в России, рассказал “Ъ” руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. Основной объем, по его словам, пришелся на средние диагонали — 30–55 дюймов. «В два раза выросли поставки на заводы в Калининградской области, где сосредоточено производство C-брендов. Любопытно, что в то же время на 30–40% выросли поставки для Samsung, поскольку компания ориентируется на более состоятельную аудиторию, окончательно заняв верхний массовый сегмент и практически вытеснив оттуда других игроков»,— рассказал господин Сурков.

Значительным драйвером спроса на новые телевизоры стал переход на цифровое эфирное телевидение, согласен эксперт. При этом доля менее состоятельной аудитории в структуре спроса временно растет. Многие телезрители исходно не планировали такую покупку, поясняет господин Сурков, поэтому в целях экономии выбирают устройства более дешевых брендов, и, очевидно, в следующем году рынок ждет серьезное падение продаж из-за перенасыщения.

Юлия Тишина