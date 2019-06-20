5,1 процента составила доля ссуд с платежами, просроченными на срок свыше квартала в общем объеме кредитов, выданных гражданам по состоянию на 1 мая 2019 года, сообщил ЦБ. Впервые с начала года снижение показателя прекратилось, хотя выраженный в деньгах объем плохой просрочки по сравнению с январем 2019 года вырос лишь на 0,3% при росте объема кредитов на 6,3%. Традиционно наибольшая доля неуплаченных в срок платежей приходится на необеспеченные ссуды (7,6% в апреле). Прирост портфеля таких ссуд в январе—апреле (6,7%) был ощутимо выше, чем год назад (4,6%). ЦБ отметил повышение качества этого портфеля: доля кредитов с плохой просрочкой с начала года снизилась с 9,1% до 8,6%.