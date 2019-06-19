В Молдавии оправдали экс-депутата, осужденного за шпионаж в пользу России

Апелляционная палата Кишинева сегодня, 19 июня, вынесла решение в пользу бывшего депутата парламента Юрия Болбочану, которого ранее осудили за шпионаж в пользу России. По данным источника “Ъ”, его оправдали по причине, связанной с процедурными вопросами. Подробности будут известны утром 20 июня.

Информация о том, что 19 июня было рассмотрено дело экс-депутата, есть на сайте суда, но графа «результаты заседания» — пустая.

Адвокат Болбочану сообщил корреспонденту “Ъ”, что не знает, журналист ли тот, и поэтому отказался от комментария. При этом он не опроверг освобождение своего клиента.

Генпрокурор Молдавии Эдуард Харунжен сказал “Ъ”, что ничего не знает о решении суда. «Мне никто ничего не докладывал. Не знаю об этом»,— сказал господин Харунжен в ответ на просьбу “Ъ” подтвердить или опровергнуть информацию о решении Апелляционной палаты.

Напомним, в марте 2018-го Юрия Болбочану приговорили к 14 годам лишения свободы. По версии следствия, бывший депутат якобы собирал и передавал информацию, которая имела государственное значение и могла навредить интересам Молдавии, иностранному агенту.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Бывшего депутата поймали на контактах с Россией».

Владимир Соловьев