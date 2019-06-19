Краснодар вошел в ТОП-5 городов России для поездок в конце июня

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опубликовал рейтинг городов России, популярных для поездок в конце июня. Краснодар занял 4-е место и, согласно анализу купленных заявок, является самым дешевым среди лидеров рейтинга городом по цене за аренду жилья. Средняя стоимость одной ночевки в краевой столице составила 1,5 тыс. руб.

В первую 5-ку, помимо Краснодара, вошли Санкт-Петербург, Казань, Москва и Ростов-на-Дону. При этом самым дорогим городом по стоимости брони жилья оказалась столица, а Санкт-Петербург возглавил рейтинг как по количеству заявок на апартаменты, так и по продолжительности отдыха.

Марат Бабаев