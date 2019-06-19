Бывшего вице – губернатора Ленобласти могут отпустить из-под домашнего ареста

Бывший вице-губернатор по ЖКХ Ленобласти Олег Коваль может быть отпущен из-под домашнего ареста. Чиновник, обвиняемый в организации крупного мошенничества, заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщает 47news.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по энергетике и ЖКХ Олег Коваль, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, уволен со своего поста.

Коваль был освобожден от должности с 6 февраля текущего года. По версии следствия, Олег Коваль, будучи заместителем гендиректора по капстроительству и инвестициям «Газпром газораспределения», в период с декабря 2013 года по апрель 2015 года организовал преступную схему, в рамках которой со счета компании на счет подконтрольного ему ООО «Межрегионстрой» было переведено 28 млн рублей.

Подробнее о следственных действиях — в публикации «Ъ» «Вице-губернатора Ленобласти допросили о прежнем месте работы».