Суд подтвердил наличие картеля на рынке госзакупок Тюменской области

Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил возникновение картеля, созданного для участия в аукционах управления госзакупок Тюменской области. Ранее аналогичное решение вынес Тюменский арбитраж, решение вступило в законную силу.

Как установило региональное управление федеральной антимонопольной службы (УФАС), участники картеля: ООО «Автодом»,«Вояж», «МСТА», «Стрелец», «Варна» и ИП Вяткин Д.В устно координировали свои заявки на проведенных в 2016-2017 годах семи аукционах по услугам вывоза и утилизации жидких бытовых отходов, а также ремонту и поставке автозапчастей. Суд подтвердил, что участники картеля применяли так называемую схему «таран». Два участника на первом этапе аукциона активно сбивают цену, чтобы отпугнуть других претендентов на победу. Однако на втором этапе они отказываются от заключения контракта из-за нехватки документов. В итоге победителем аукциона объявляется третий участник картеля, предложивший максимальную цену.

Также установлено, что участники картеля использовали для участия в аукционах единую инфраструктуру и один IP-адрес, идентично оформляли заявки и подавали их одновременно. «Если антимонопольный орган находит единую инфраструктуру, хозяйственные и родственные связи участников и подобное, избежать ответственности практически никогда не удается»,— уверен партнер международной юридической фирмы Integrites Вацлав Макарский.