Медведчук рассказал о срыве обмена Сенцова из-за убийства Захарченко

Договоренность об обмене осужденных между Россией и Украиной, включая украинского режиссера Олега Сенцова, почти была достигнута, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медвечук. По его словам, обмен был сорван из-за убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке»,— сказал господин Медвечук в интервью русской службе ВВС. На уточняющий вопрос о том, было ли это убийство господина Захарченко, он ответил: «Да, фактически мы почти договорились».

Напомним, в 2015 году российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы. Он был признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества), ч. 1 ст 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта) и по двум эпизодам ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). По версии следствия, в 2014 году Олег Сенцов и его сообщники подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе, а также готовились осуществить два теракта в Симферополе на 9 мая.

Олег Сенцов вину не признал, дело он называет сфабрикованным и политически мотивированным. В мае 2018 года режиссер объявил голодовку, которая продлилась более 140 дней. Он требовал отпустить всех украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах по политическим мотивам.

Подробнее о голодовке Олега Сенцова читайте в публикации “Ъ” «Режиссер желаний не имеет».