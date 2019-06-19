Глава Оренбурга продолжает формировать команду

Администрацию Оренбурга покинула заместитель главы по правовым вопросам Галина Полякова, которая проработала на этом посту немногим более трех месяцев. Юрий Мельник вступил в должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам администрации. Ранее был назначен начальник управления ЖКХ мэрии и начальник управления строительства и дорожного хозяйства. Наблюдатели отмечают проблему отсутствия кадров в городе. А назначения объясняют необходимостью руководства ключевыми структурами администрации. Некоторые управления до сих пор остаются без руководителей. Эксперты прогнозируют продолжение кадровых перестановок в ближайшую неделю. И связывают это с тем, что многие важные городские направления проседают.

В администрации Оренбурга произошли новые кадровые перестановки. Пост заместителя главы Оренбурга по правовым вопросам покинула Галина Полякова. В тот же день вступил в должность начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военным вопросам администрации Юрий Мельник.

Галину Полякову на должность назначал глава города Дмитрий Кулагин в начале марта. Пост замглавы по правовым вопросам господин Кулагин ввел в новую структуру администрации в начале года. В непосредственном подчинении заместителя главы по правовым вопросам — комитет по управлению имуществом. Ранее Галина Полякова работала начальником отдела правотворческой деятельности аппарата губернатора Оренбургской области.

«Галина Полякова была новым человеком, абсолютно не связанным с муниципальной структурой, и, по всей видимости, не справилась»,— предположил политтехнолог Кирилл Шкилев.

С 10 июня текущего года Олег Филиппов занял пост начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации. Перед этим к исполнению обязанностей начальника управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга приступил Максим Уваров.

Кадровые изменения в мэрии начались с конца прошлого года, когда мэром города стал Дмитрий Кулагин. Господин Кулагин назначил своим первым заместителем Сергея Чуфистова, который сменил Сергея Николаева, исполнявшего обязанности мэра после отставки Евгения Арапова. Господин Николаев выражал желание остаться в администрации в другой должности, однако предложения о работе не получил.

После назначения господина Кулагина был расторгнут трудовой договор с начальником управления по информатике и связи администрации города Оренбурга Андреем Ворониным. В дальнейшем из администрации уволилась начальник управления информационной политики Ольга Лопатинская. Также уволился руководитель департамента градостроительства и управления ЖКХ Сергей Бренев, которого заменил его заместитель Михаил Корбан. Кроме того, ушел заместитель главы города по экономике и финансам Олег Аникин, которого сменила Елена Федорова, ранее возглавлявшая Центр бюджетного учета и отчетности.

Одним из первых, кого Дмитрий Кулагин пригласил на работу в мэрию, был экс-глава ГУФСИН по Иркутской области Анатолий Киланов, который стал заместителем главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному ­хозяйству.

Наблюдатели отмечают проблему нехватки кадров и прогнозируют продолжение перестановок в администрации в ближайшую неделю. «Формирование команды происходит в кризисном периоде. У Юрия Мельника не самое ключевое управление, но оно было без руководителя. А Олег Филиппов и Максим Уваров стали руководителями департаментов, потому что больше вообще никого не было на эти места. Они были замами, и их назначили руководителями, с учетом того, что эти два департамента на данный момент ключевые в городе — именно на дворы и дороги обещают, что придут федеральные деньги. А на сегодня вообще не отыграны конкурсы на дворы и дороги. Либо только начинают отыгрывать. Хотя обычно к концу июня завершают плановый ремонт. Это связано как раз с отсутствием кадров»,— считает политтехнолог Кирилл Шкилев.

Политтехнолог отмечает, что в администрации есть ряд таких управлений, которые остаются без руководителя. Так, на сегодня в мэрии нет начальника управления по информатике и связи, начальника управления пассажирского транспорта, начальника управления по информационной политике, а также начальника финансового ­управления.

По информации Кирилла Шкилева, в ближайшую неделю ожидается еще ряд замен: «Причем покинет должность еще один заместитель главы. Могу сказать сейчас только чисто по слухам, что, скорее всего, это будет заместитель по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству». Эту должность занимает Анатолий ­Киланов.

«Все это связано с тем, что реально очень важные городские направления начинают просаживаться. А мы находимся в предвыборном режиме и деньги в город залили. 12,5 млрд — это рекордный бюджет Оренбурга за последние 15 лет. Но они пока не могут никак освоиться, потому что просто некому заниматься этой рутиной конкурсной работой — подбором подрядчиков, проведением конкурсных процедур, оценкой и т.д. Нужны люди, чтобы делать ежедневную городскую работу»,— говорит господин Шкилев.

Ани Айвазян