«Азбуке вкуса» приписывают налоги

Во вторник вечером появилась информация о проверках Следственным комитетом России (СКР) розничной сети «Азбука вкуса» по факту возможного уклонения от уплаты налогов. Президенту компании Денису Сологубу, как он утверждает, ничего не известно о действиях правоохранителей. По его словам, в начале 2019 года налоговики провели проверку ритейлера и никаких неурегулированных споров нет. Он связывает появление информации о следственных действиях с попыткой подорвать интерес потенциальных инвесторов к компании перед размещением облигационного займа на 5 млрд руб.

СКР 17 июня начал проверку ООО «Городской супермаркет» — компании, управляющей розничной сетью «Азбука вкуса», передает Telegram-канал Baza. По информации канала, следователей заинтересовали кредитные договоры, которые «Городской супермаркет» заключал с ООО «Эль-Лайн» с января 2014 года по декабрь 2015 года. По их данным, сотрудничая с этим контрагентом, ритейлеру удалось уклониться от уплаты налогов на сумму, превышающую более 144 млн руб. Получить подтверждение в СКР на момент публикации не удалось.

Президент «Азбуки вкуса» Денис Сологуб заявил “Ъ”, что ему ничего не известно о следственных действиях, которые проводят правоохранители. Топ-менеджер компании заявил, что у «Городского супермаркета» никаких неурегулированных споров на данный момент нет, а в начале 2019 года в компании проводилась налоговая проверка.

Вероятной причиной появления информации через Telegram-каналы он назвал сбор «Азбукой вкуса» заявок инвесторов на десятилетние облигации объемом 5 млрд руб., который запланирован на 21 июня.

Как передавал «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке, техническое размещение пройдет 28 июня, его организаторами выступают Совкомбанк и МКБ.

В базе «СПАРК-Интерфакса» удалось найти только одно ООО «Эль-Лайн», зарегистрированное в Москве в 2013 году для торговли свежими овощами и фруктами. В августе 2015 года компания была реорганизована в московское ООО «Мотус», связанное с оптовой торговлей. По 99% долей в капитале «Эль-Лайна» и «Мотуса» зарегистрированы на сами компании. Экс-гендиректор «Эль-Лайна» Людмила Кузикова, как следует из базы «СПАРК-Интерфакса», в разные годы возглавляла и имела доли в десятках компаний в Москве, Татарстане и других регионах. Нынешним директором «Мотуса» в «СПАРК-Интерфаксе» указан Андрей Бурганов. При этом в ЕГРИП есть сведения о его смерти в сентябре 2018 года.

Сеть «Азбука вкуса» насчитывает более 100 супермаркетов и свыше 50 магазинов АВ Daily. Большая часть объектов находится в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге. В 2018 году оборот «Азбуки вкуса» был на уровне 60 млрд руб. без НДС (собственные данные компании). По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Городской супермаркет» принадлежит кипрской Demanor Investments (99%) и ООО «Азбука вкуса» (1%), единственным владельцем которой выступает Sanymon Corporation.

Никита Щуренков