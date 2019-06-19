«Юничел» против Abibas

Сотрудники АО «Обувная фирма “Юничел”» записали видеообращение для прямой линии с Владимиром Путиным, где просят президента взять на контроль ситуацию с распространением контрафактной обуви в России. По словам обувщиков, прибыль компании снижается из-за засилья контрафактных товаров на рынке, в результате в ближайшем будущем они могут остаться без работы. Гендиректор «Юничела» Владимир Денисенко, занимающий пост вице-президента Российского союза кожевников и обувщиков, выступил одним из инициаторов создания обращения производителей легкой промышленности к главе государства с требованием усилить контроль за оборотом контрафакта в России. Эксперты считают, что представители отечественной легкой промышленности пытаются компенсировать слабость в конкурентной борьбе с иностранными производителями, лоббируя административное и силовое давление на оппонентов.



Члены профсоюза обувной компании «Юничел» записали видеообращение для прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня. От имени работников предприятия выступила специалист по охране труда фабрики Анастасия Посохова. По ее словам, обувной бизнес в России «душат» нелегальные поставщики контрабандной продукции.

«Несмотря на все ваши поручения, ее объем (контрафактной продукции.— “Ъ-Южный Урал”) растет из года в год. Самое страшное, что вся эта продукция крайне низкого качества и очень вредна для здоровья»,— говорит Анастасия Посохова. По ее словам, сотрудники предприятия неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы активизировать борьбу с контрафактом, писали письмо Владимиру Путину, но ни ответа, ни каких-либо действий по решению проблемы не последовало. «Мы просим вас обратить особое внимание на проблему контрафакта на российском рынке, заставить выполнять поручения тех, кому они были даны. Мы, в свою очередь, готовы выдержать любую конкуренцию, если она будет честной. В противном случае, мы будем вынуждены искать новую работу»,— резюмировала свое выступление госпожа Посохова.

В компании «Юничел» рассказали, что руководство компании согласно с позицией, озвученной сотрудниками в видеообращении. «В 2017 году на совещании по проблемам легкой промышленности в Рязани президент России в своем выступлении особо обратил внимание на то, что доля контрабанды и контрафакта на рынке легкой промышленности составляет 33%, 860 млрд руб., это 200 млрд руб. неуплаченных таможенных платежей и НДС. Для сравнения, оборот кожевенно-обувного производства в России составляет около 70 млрд руб., то есть объем потерь — 3,5 годовых оборота производителей»,— говорит руководитель пресс-службы обувной фабрики Елена Романенко.

Ранее гендиректор «Юничела» Владимир Денисенко, занимающий пост вице-президента Российского союза кожевников и обувщиков, стал одним из инициаторов обращения производителей легкой промышленности к президенту с требованием усилить контроль за оборотом контрафакта в России. В документе, подписанном членами Российского союза кожевников и обувщиков, Союза производителей одежды и учредителями ПАО «Рослегпром», говорится о том, что объем ввозимой в Россию контрафактной продукции с каждым годом увеличивается. «На данный период, по разным оценкам, доля контрабандных товаров возросла до 40–50%. Правительство и силовые структуры не выполняют ваше поручение, ссылаясь, что для его реализации требуется изменение ряда законодательных актов»,— пишут авторы обращения президенту. Представители легпрома предлагают для защиты российского рынка от нелегальных товаров и развития отрасли в том числе ужесточить административную ответственность и ввести уголовное наказание за незаконный оборот контрафакта, а также восстановить таможенный контроль на границе с Казахстаном. По мнению авторов обращения, эти меры позволят отечественным производителям в течение 3–5 лет в два раза увеличить объем производства.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2018 году ущерб производителям от выявленного контрафакта вырос в 1,5 раза: с 4,5 млрд руб. (в 2017-м) до 6,8 млрд. В натуральном выражении количество изъятых подделок выросло в 2,5 раза, до 16,2 млн единиц. Чаще всего подделывали этикетки, пищевые пакеты, автозапчасти, биологически активные добавки, медицинские изделия, алкогольную продукцию, товары легкой промышленности.

Руководитель департамента направления инвестиционного консультирования НАО «Евроэксперт» Елена Ютландова считает, что российская легкая промышленность проиграла в борьбе с китайскими производителями несколько десятков лет назад и теперь пытается конкурировать с помощью лоббирования, создавая административное и силовое давление на иностранных производителей. «Проблема эта многоплановая, развал легкой промышленности начался много лет назад, и решить ее указами президента вряд ли возможно. Можно было бы начать с либерализации налогового законодательства, устранения административного и силового давления на малый бизнес и даже с судебной реформы, которая позволила бы малому бизнесу эффективно защищать свою собственность в правовом поле. Тогда, возможно, часть предприятий захотела бы занять нишу в легкой промышленности, если, конечно, низкая производительность труда и высокая его стоимость не стали бы главным камнем преткновения в борьбе за потребителя»,— отмечает эксперт.

Карина Кальярова