Ключевой ресурс экономики

Мировой океан постепенно становится все более востребован не только как источник рыбных ресурсов, но и в качестве перспективной базы полезных ископаемых. Усиливается и геополитический фактор влияния в морях. Эксперты подчеркивают, что освоение Мирового океана следует сделать более безопасным с экологической точки зрения, а на его изучение стоит направить больше усилий.

Исполнительный секретарь Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО Владимир Рябинин напоминает, что примерно 93% мировой теплоты поглощается Мировым океаном, в противном случае температура Земли была бы гораздо выше. При этом вся работа по изучению изменения климата, связанная с Мировым океаном, в настоящее время основана на доброй воле участников МОК.

«Синяя экономика, или экономика Мирового океана, составляет более $3 трлн, и она стабильнее экономики на суше. Но объем финансирования исследований океана — около $1 млрд, то есть в 3 тыс. раз меньше, чем стоимость генерируемого продукта. Нужно поднимать уровень информированности населения о процессах в Мировом океане, осуществлять прибрежное зонирование, обеспечивать устойчивое развитие рыболовной промышленности и аквакультуры. Все это можно сделать, если задействовать усилия авторитетных участников МОК»,— говорит он.

Экономика океана при должном подходе позволяет минимизировать выработку отходов, а сама вода становится ключевым ресурсом: например, бутылка воды в Москве уже стоит дороже литра бензина, отмечает президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «Очевидно, что делить так же, как сушу, океан не получится. Эта система живет в общем развитии. К 2030 году объем рыболовства в Мировом океане, по прогнозам, вырастет до 209 млн тонн, что соответствует показателям роста населения планеты»,— указывает глава корпорации.

По его словам, океан остается и ключевой транспортной магистралью, и к 2050 году спрос на грузовые перевозки в нем вырастет в три раза. «Морской и речной транспорт остается абсолютным и неоспоримым лидером в части экологичности перевозок: более 80% всех международных грузоперевозок осуществляется по морю. В перспективе он так и останется наиболее эффективным и востребованным видом транспорта на дальние расстояния»,— прогнозирует господин Рахманов.

Вместе с тем изученность Мирового океана не превышает 10%, то есть даже космос человечество знает лучше, чем море. «Расходы на исследования Мирового океана в развитых странах достигают не более 4% от общего объема инвестиций в научную работу, и Россия, к сожалению, не исключение»,— говорит он. Среди задач России в рамках освоения Мирового океана глава ОСК назвал развитие Северного морского пути и круизного арктического направления.

Рациональное использование

Главный исполнительный директор Damen Shipyards Group NV Рене Берквенс сетует на то, что выделение средств на изучение Мирового океана в рамках Европейского союза происходит достаточно медленно. «Океан — последняя из неизведанных границ, при этом мы очень сильно зависим от него, получаем продовольствие и энергию, в том числе ветровую и приливную»,— говорит он. Серьезным вопросом, по его словам, в настоящее время является загрязнение океана: «Есть не только пластик на поверхности, но и тот, который с пищевой цепочкой попадает в организм человека, и это большая угроза».

«Судостроители хорошо отдают себе отчет в важности исследования Мирового океана. Сейчас мы строим новое исследовательское судно для австралийского правительства, рассчитываем на сотрудничество с верфями и научно-исследовательскими институтами в России»,— добавляет господин Берквенс.

За последние десять лет в синей экономике было создано около 100 млн новых рабочих мест, говорит председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте. «Около 50% потребляемой в мире рыбы происходит из района Северного Ледовитого океана. Согласно прогнозам, к 2023 году объемы туризма и аквакультуры в северных морях удвоится. Рыболовство — основа синей экономики, и неприятие срочных мер по борьбе с заражением океана создает угрозу устойчивого развития»,— отмечает он.

Господин Ваурасте подчеркивает, что мировое население растет, и «к 2050 году придется кормить еще несколько миллиардов человек». «Мы фиксируем изменение климата и эрозию земель, меняются места обитания морских животных и рыбы. Всемирный фонд дикой природы провел исследование, согласно которому Северный Ледовитый океан и его побережья являются местом обитания 34 видов млекопитающих, 364 видов птиц и 4 млн людей, принадлежащих к национальным меньшинствам и малочисленным народам. Мировой океан — это сосредоточение ресурсов, которые нужно сохранить, чтобы они использовались и следующими поколениями»,— заключает эксперт.

Повысить эффективность в рыбной отрасли и, следовательно, сделать использование ресурсов рациональнее, могут цифровые технологии, считает генеральный директор мобильного оператора Tele2 Сергей Эмдин. «Отрасль аквакультуры в развитых странах вся обвешана датчиками. В России такого нет, поэтому наблюдается низкая производительность и высокая потеря продукции. Мы запустили в Приморском крае пилотный проект, выступив как интегратор: взяли лучшие мировые решения и обеспечили покрытие»,— рассказывает он.

По словам господина Эмдина, как показывает мировая практика, в цифровизированных рыбных хозяйствах экономические показатели улучшаются на 20–30% по сравнению с теми, где цифровых элементов нет. «С использованием искусственного интеллекта можно развивать направление и дальше. Кроме того, появляется возможность использовать коммерческие данные, которые будут получать хозяйства, и для экологического мониторинга, и для научных целей. Есть такой термин — интернет вещей. Для него в океане есть много места, и от этого будет конкретная отдача»,— прогнозирует он.

Техническое перевооружение

В настоящее время в мире ведется активная работа по снижению воздействия морского транспорта на окружающую среду, принят ряд международных конвенций и они давно действуют, напоминает заместитель Минтранса РФ и руководитель Росморречфлота Юрий Цветков. «Все начиналось с вопросов разливов нефти, которые были урегулированы законодательством, затем решались вопросы по сбросу отходов, а в последние годы фокус смещается в сторону контроля за судовым топливом и его влиянием на окружающую среду»,— перечисляет господин Цветков.

Большинством стран ООН сейчас принята конвенция, согласно которой с 2020 года запрещается использование высокосернистого топлива для работы на морских судах. Россия ратифицировала эту конвенцию, и теперь все судоходные компании «с ужасом ожидают» следующего года, так как есть опасения, хватит ли низкосернистого топлива, будет ли возможность забункероваться во всех портах и какова будет цена этого топлива, уточняет замминистра.

В качестве перспективного судового горючего он называет газомоторное топливо (LNG), которое используется судоходными компаниям все чаще. Предполагается, что к 2035 году суда LNG будут занимать до 20% рынка, но в данном случае нужно решить целый ряд вопросов. Первый, по словам господина Цветкова, носит инженерный и стоимостной характер — нужны двигатели, которые приспособлены к работе на LNG, а сами суда на таком топливе стоят на 20% дороже судов на классическом горючем. Второй вопрос — наличие пунктов бункеровки LNG, и крупные компании работают над развитием такой сети. Третий — поддержка прибрежными государствами перехода судовладельцев к работе на альтернативном топливе.

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов напоминает, что в РФ запущена программа модернизации научно-исследовательского флота, согласно которой к 2024 году будут построены два новых научных судна, а пять из девяти действующих будут модернизированы и получат новое техническое оснащение. «В Мировом океане сосредоточены и минеральные ресурсы, и колоссальные биологические, которые могут решить все продовольственные проблемы мира. Изучать всю экосистему океана одной стране не под силу, нужны общие усилия, но когда есть что делить — а делить есть что,— включаются национальные интересы»,— говорит он.

Речь идет о рыбных, углеводородных и других ресурсах, поясняет вице-президент РАН. «Запасы кобальта в океане в шесть раз больше, чем на суше, там огромные скопления редкоземельных элементов. Уже есть такие термины, как подводное машиностроение и подводное роботостроение, так как без этого невозможно освоение ресурсов. Страны соревнуются в технологиях, в получении лицензий на те участки океанского дна, которые наиболее перспективны. Двигаться в одиночку в деле освоения Мирового океана нельзя, нужна консолидация усилий, но и без национальных интересов никуда не деться»,— заключает господин Адрианов.

Дмитрий Бычин