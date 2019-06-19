Застройщики становятся громче

С приближением 1 июля, когда все застройщики жилья обязаны перейти на эскроу-счета (там будут храниться средства дольщиков до завершения строительства), девелоперы все настойчивее стараются напомнить потенциальным покупателям о будущем повышении цен. Так, группа «Кортрос» — девелоперская «дочка» «Реновы» Виктора Вексельберга — вчера заявила о планах повысить на 10–15% цены на квартиры в возводимом квартале ILOVE. В компании также сообщили, что цены повышаются в ЖК Headliner, так как объект находится на стадии высокой готовности. Дальше пошла группа ПИК Сергея Гордеева, разместившая на рекламных щитах лаконичное сообщение о том, что с 1 июля цены вырастут. Насколько — в компании не уточняют.

Внедрение эскроу-счетов действительно увеличит издержки застройщиков: в Институте экономики роста ранее оценивали потенциальное увеличение себестоимости строительства в России на 10%. Но важно помнить, что новые правила коснутся не всех объектов. По данным Минстроя, с использованием эскроу-счетов будет строиться лишь 30% заявленного объема жилья, а полноценный переход отрасли к новому виду финансирования возможен лишь через два года. Чиновники при подготовке поправок к отраслевому законодательству утвердили большое количество исключений: в частности, под эскроу-счета не попадают проекты, где готовность объектов составляет не менее 30%, а объем реализованных квартир — не менее 10%. В проектах комплексного освоения территории готовность может быть на уровне 15%. Таким образом, многие крупные застройщики смогут избежать перехода с 1 июля на эскроу-счета, поэтому их заявления о повышении стоимости жилья — это попытка пересмотреть ценники под шумок.

Другое дело — небольшие региональные застройщики, которым не избежать перехода на новые правила. Такие игроки не могут повысить цены из-за ограниченности спроса локальных рынков. Такая ситуация может подтолкнуть их использовать серые схемы продажи жилья. В Петербурге уже появились первые намеки на это: на прошлой неделе местная компания Active сообщала, что риэлторы начали получать уведомления от ряда застройщиков о продаже квартир по переуступке права по договорам долевого участия.

Карты девелоперам может спутать и вторичный рынок: он будет сдерживать рост цен на новостройки. По данным ЦИАН, сейчас в Москве квартира в новом ЖК стоит дешевле жилья в старом доме всего на 2,6%. Эта разница постепенно нивелируется: еще год назад она составляла 3,4%. А с учетом заявленного девелоперами повышения цен вторичная недвижимость и вовсе может оказаться дешевле новостроек, что станет новым вызовом для застройщиков.